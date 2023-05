Google prévoirait une refonte majeure de la recherche en mettant l’accent sur l’IA et les vidéos

Nous savons que Microsoft s’est efforcée d’intégrer des fonctionnalités d’IA dans Bing, ce qui semble avoir pris Google un peu au dépourvu. Cependant, Google a sans aucun doute de grands projets en matière d’IA et de recherche, et une grande partie de ces projets vient d’être divulguée.

Google s’apprêterait à rendre son moteur de recherche plus « visuel, grignotable, personnel et humain », une orientation qui marquerait moins de « liens bleus » pour les sites Web et s’appuierait davantage sur des vidéos courtes et des contenus de réseaux sociaux en rapport avec la requête de recherche.

Selon le Wall Street Journal, Google prévoit d’annoncer de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA qui rendraient l’ensemble du processus plus conversationnel et inciteraient les utilisateurs à poser des questions complémentaires afin qu’ils puissent trouver le contenu exact qu’ils recherchent.

Les utilisateurs pourraient se voir proposer davantage de contenus visuels, tels que des vidéos TikTok et d’autres contenus de réseaux sociaux, en réponse aux jeunes internautes qui délaissent les formats traditionnels des sites Web au profit d’applications telles que TikTok et Instagram. Ces changements sont en cours de développement dans le cadre d’un projet appelé « Magi » et devraient être annoncés lors de la prochaine conférence des développeurs I/O, au cours de laquelle l’entreprise devrait également dévoiler de nouveaux appareils tels que le Pixel Fold.

À l’autre bout de la compétition, Microsoft a continué à pousser l’IA dans son navigateur Edge et le moteur de recherche Bing. L’expérience réimaginée a reçu un accueil chaleureux de la part des utilisateurs, ce qui a incité Microsoft à supprimer le système de liste d’attente pour Bing afin que sa technologie soit accessible à tous les passionnés sans aucune difficulté. L’expérience de recherche de Google, en revanche, a été fondamentalement stagnante en termes de changements remarquables, en particulier à l’ère de l’IA générative — bien qu’il semble que Google soit désireux de changer cela.

Le moment est venu pour Google d’être bon ou rapide

Il est intéressant de noter que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Magi. Le mois dernier, des documents internes consultés par le New York Times indiquaient que Google essayait de redéfinir la recherche de manière à offrir une expérience plus personnalisée. L’entreprise intègre l’IA dans son système de recherche de base de manière à ce qu’il apprenne continuellement à partir du modèle de recherche et des préférences de l’utilisateur, et qu’il évolue pour répondre au mieux à ses besoins.

Les principales fonctionnalités seraient déjà en cours de test auprès des employés, et les plans de tests publics seraient prévus pour la fin de l’année. Le coup de pouce de Google à la recherche par l’IA arrive à point nommé, mais semble un peu désespéré. Microsoft a déjà intégré GPT-4 d’OpenAI, la technologie inhérente à ChatGPT, dans son moteur de recherche Bing et l’intègre progressivement dans sa suite d’outils de productivité Office.

La réponse de Google à ChatGPT, Bard, n’a pas connu un parcours parfait jusqu’à présent, notamment en raison de problèmes publics liés à l’imprécision et aux hallucinations de l’IA. Toutefois, il semble que l’entreprise veuille apprendre au fur et à mesure qu’elle avance, au lieu d’attendre de perfectionner la formule et de perdre la course en cours de route. Des rapports antérieurs ont fait état d’une course effrénée chez Google pour développer ses propres produits d’IA destinés au grand public et capables de catalyser le même type de perturbation que le ChatGPT d’OpenAI, mais seul l’avenir nous dira si Magi peut aider Google à combler le fossé qui le sépare.

Il est difficile de prédire exactement comment cette nouvelle vague d’innovation en matière d’IA va se dérouler, mais il semble que nous abandonnions définitivement les anciennes méthodes de recherche sur le Web, ce qui entraînera de grands changements pour les consommateurs, les moteurs de recherche et les éditeurs.