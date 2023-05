L’iPhone 15 Ultra devrait se vanter d’un objectif périscopique

La dernière fuite de @URedditor, relayée par MacRumors, est ce qu’il qualifie d’une « confirmation indépendante » que l’iPhone 15 Pro Max, alias iPhone 15 Ultra, sera le premier et le seul modèle d’iPhone à ce jour équipé d’un objectif périscopique. Ce type d’objectif est plié à l’intérieur du châssis d’un smartphone et utilise des prismes pour courber la lumière de l’objectif vers le capteur d’image.

Finally received independent confirmation of this: Periscope lens will be available exclusively on the iPhone 15 Pro Max. — Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 8, 2023

Cela permet au téléobjectif d’un smartphone d’offrir des capacités de zoom optique qui ne seraient normalement pas possibles en raison de la taille d’un smartphone lambda. Dans le cas de l’iPhone 15 Pro Max, l’objectif périscopique offrira aux utilisateurs un zoom optique de 5x à 6x. À titre de comparaison, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent d’un zoom optique 3x sans lentille périscopique.

Le mois dernier, une rumeur analogue a circulé, l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International affirmant que l’iPhone 15 Pro Max serait doté d’un zoom optique 5x grâce à un objectif périscopique. Il s’agit d’une position adoptée par le très respecté analyste depuis juillet 2022. Le mois dernier, DigiTimes, une source dont les antécédents sont loin d’être aussi précis que ceux de Kuo, a déclaré qu’Apple étudiait deux potentiels fournisseurs pour l’objectif périscopique.

Citant des sources industrielles, le rapport payant de DigiTimes indique que Largan Precision et Genius Electronic Optical (GSEO) sont tous deux des potentiels fournisseurs de lentilles de périscope pour Apple.

La technologie a été présentée pour la première fois au monde par OPPO en 2017 et a fait ses débuts à l’intérieur du Huawei P30 Pro de 2019, permettant au smartphone d’offrir un zoom optique 5x.

Quel que soit le téléphone qui a utilisé cette technologie en premier, elle est devenue un pilier des smartphones Android haut de gamme et on peut trouver un objectif périscopique sur des appareils tels que le Galaxy S23 Ultra, le Pixel 7 Pro, le Huawei P60 Pro, et bien d’autres. Et maintenant, il semble que l’iPhone 15 Pro Max deviendra le premier (et le seul) modèle d’iPhone à inclure une lentille périscopique.