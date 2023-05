Les comptes Google Workspace ont enfin accès à Google Bard

Le déploiement de Bard sur les comptes Google Workspace a commencé et il faudra attendre 15 jours pour que la fonctionnalité soit visible. Elle sera disponible pour tous les clients de Google Workspace, les anciens clients G Suite Basic et Business. La seule exception à cette liste sera les comptes Google Workspace pour l’éducation désignés comme étant âgés de moins de 18 ans.

Cependant, les utilisateurs de Workspace devront encore s’inscrire sur la liste d’attente pour avoir accès à Google Bard . La fonctionnalité sera désactivée par défaut et les administrateurs pourront l’activer au niveau du domaine, de l’OU ou du groupe. L’accès à Google Bard sera également limité en fonction de la disponibilité régionale. Cela signifie que même si les administrateurs peuvent voir l’option d’activation de Bard sur leur Workspace Console, elle ne sera pas fonctionnelle si Bard lui-même n’est pas disponible dans ce pays — par exemple en France, Bard n’est pas encore disponible et il est nécessaire de passer par un VPN pour en profiter.

Dans son article de blog officiel , Google déclare : « À partir d’aujourd’hui, les administrateurs de l’espace de travail auront la possibilité d’ouvrir l’accès à Bard à leurs utilisateurs finaux par le biais du contrôle Early Access Apps nouvellement introduit. En tant que collaborateur créatif et utile, Bard peut stimuler votre imagination, augmenter votre productivité et vous aider à donner vie à vos idées ».

L’introduction de ChatGPT a déclenché une sorte de révolution de l’IA. L’IA devenant de plus en plus populaire, il était impératif que le géant de la technologie Google prenne le train de l’IA en marche. C’est ce qu’il a fait avec sa propre version de l’IA conversationnelle, Google Bard .