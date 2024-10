Word : L’IA Copilot devient votre coach personnel pour des textes impeccables

Microsoft enrichit Word avec une nouvelle fonctionnalité d’IA : Coaching avec Copilot. Cet outil d’aide à la rédaction va au-delà des simples suggestions de grammaire et d’orthographe pour vous aider à clarifier vos idées, améliorer la structure et le ton de vos documents, et les adapter à votre public cible.

Coaching avec Copilot vous offre un feedback personnalisé sur l’ensemble de votre document ou sur des paragraphes spécifiques. Pour l’utiliser, sélectionnez la section à analyser, cliquez sur l’icône Copilot, puis sur « Obtenir un coaching ». Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier : sélectionnez le texte avec Maj+Flèches ou Ctrl+Maj+Flèches, appuyez sur Alt+i pour ouvrir la fenêtre Copilot, naviguez jusqu’à « Obtenir un coaching » avec les flèches directionnelles, puis appuyez sur Entrée.

Une fois l’outil lancé, cliquez sur les flèches pour afficher les commentaires et les suggestions d’amélioration.

Des suggestions à appliquer manuellement… pour l’instant

Pour le moment, vous devez appliquer les suggestions de Coaching avec Copilot manuellement. Vous pouvez réécrire le texte en suivant les conseils de l’IA, ou copier-coller les commentaires dans l’outil « Rédiger avec Copilot » pour que Word reformule votre texte en fonction du feedback. Microsoft a annoncé que la possibilité d’appliquer directement les suggestions depuis la boîte de dialogue Coaching sera bientôt disponible.

Microsoft fait face à une concurrence intense dans le domaine de l’IA pour l’écriture. OpenAI ChatGPT, Grammarly et LanguageTool sont autant d’outils qui proposent des fonctionnalités d’assistance à la rédaction.

Disponibilité et conditions d’utilisation

Pour utiliser Coaching avec Copilot, vous devez disposer d’une licence Copilot, utiliser Word pour le Web en anglais, être situé aux États-Unis et utiliser l’anglais comme langue de votre ordinateur. Microsoft déploie progressivement cette fonctionnalité et prévoit de l’étendre à d’autres langues et pays dans les mois à venir.

Avec Coaching avec Copilot, Microsoft offre un outil puissant pour améliorer la qualité de vos écrits et simplifier le processus de rédaction.