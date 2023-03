Nintendo confirme qu’elle ne fera pas partie de l’E3 2023

Nintendo a confirmé les rapports selon lesquels il ne participera pas à l’E3 2023, ce qui signifie que le salon du jeu manquera l’un de ses principaux fournisseurs lors de son retour en personne en juin prochain.

« Nous abordons notre participation à tout événement au cas par cas et nous envisageons toujours différentes façons de nous engager avec nos fans », a déclaré un porte-parole de Nintendo dans une déclaration à The Verge. « Comme le salon E3 de cette année ne correspondait pas à nos plans, nous avons pris la décision de ne pas participer. Cependant, nous avons été et continuons d’être un fervent partisan de l’ESA [Entertainment Software Association] et de l’E3“.

Après avoir été en retrait de 2020 et 2022 et être uniquement numérique en 2021 cette année était censée marquer le grand retour de l’E3, qui était autrefois un salon dominant de l’industrie du jeu qui attirait toutes les grandes entreprises de jeux vidéo. Bien que Sony n’y ait pas participé depuis 2019, nous avons été choqués en janvier lorsqu’IGN a annoncé que Nintendo et Microsoft ne participeraient pas non plus à l’E3 cette année. Il semble que le rapport soit vrai, car Microsoft n’a pas confirmé d’événements liés à l’E3 en dehors de sa vitrine indépendante Xbox & Bethesda Games Showcase.

Le fait que Nintendo ne soit pas présent à l’E3 2023 n’entraîne pas seulement la disparition d’un fournisseur qui dominait le salon les années précédentes, mais soulève également des questions quant à savoir si la société organisera ou non un Nintendo Direct passionnant à cette époque. Alors que Nintendo organise généralement un grand showcase avec de nombreuses annonces de jeux de la première partie vers le mois de juin chaque année, en 2022, elle n’a organisé qu’un Showcase des partenaires de la troisième partie en juin. Maintenant que nous savons que ce ne sera pas à l’E3 2023, nous nous demandons quand aura lieu le prochain grand Nintendo Direct.

L’E3 2023 aura lieu du 13 au 16 juin, mais ne vous attendez pas à ce que Nintendo, Sony ou Microsoft y soient très présents.