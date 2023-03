La Galaxy Watch 6 Pro pourrait reprendre une emblématique caractéristique de la gamme

Cela dit, le retour de la bague tournante n’est certainement pas la rumeur la plus étrange que nous ayons entendue au sujet de la Galaxy Watch. En plus des informations selon lesquelles la Galaxy Watch 6 devrait bénéficier d’une meilleure autonomie.

Selon une fuite connexe, la Galaxy Watch 6 Pro pourrait à nouveau être proposée en deux tailles . La Galaxy Watch 5 Pro n’existait qu’en une seule taille — 45 mm — alors que les précédents modèles de la gamme Pro (aussi appelés modèles « Classic ») avaient plus d’une taille. Si la Samsung Galaxy Watch 6 Pro a plus d’une taille, ce sera également une bonne nouvelle pour les acheteurs.

La bague tournante permet aux utilisateurs de naviguer rapidement dans l’interface tactile sans glisser ou faire défiler. Elle est particulièrement utile pendant l’exercice , lorsque vos mouvements peuvent rendre les pressions et les glissements moins précis, et donc plus frustrants.