Anker lance une glacière sans glace capable de refroidir les aliments pendant 42 heures

Anker est peut-être mieux connu pour sa gamme de panneaux solaires et de batteries externes portables, mais la société cherche à élargir ses horizons. En effet, le célèbre fabricant Anker et ses différentes marques se diversifient de plus en plus.

En en mars prochain, le fabricant annoncera un nouvel appareil : la Anker EverFrost qui, à première vue, ressemble à une puissante Powerstation, mais qui est en réalité un réfrigérateur et un congélateur mobiles. Il s’agit d’une glacière sans glace qui peut refroidir vos aliments et boissons pendant 42 heures.

Nous attendons encore quelques détails importants concernant la EverFrost (comme le prix et la date de lancement exacte), mais nous savons qu’une campagne Kickstarter sera lancée le 23 mars. Anker fournit également des informations sur la glacière avant son lancement, et il s’agit d’un appareil impressionnant.

Dotée d’une batterie amovible de 299 Wh et rechargeable par panneaux solaires, la EverFrost n’a pas besoin de glace pour garder vos aliments au froid. Anker affirme que le système de refroidissement de la EverFrost est si efficace que vous pourrez faire passer des boissons de 25° à 0 ° Celsius en seulement 30 minutes. C’est un exploit impressionnant, d’autant plus qu’il n’y a pas de glace et qu’il peut garder les aliments au frais très longtemps.

La EverFrost sera disponible en trois tailles (33 L, 43 L et 53 L), la plus petite pouvant contenir 38 canettes de soda et la plus grande 62.

Quelle que soit la taille que vous choisissez, le transport de la glacière est facilité par un design de valise doté de roues durables adaptées à une nuit hors réseau. Mieux encore, sa poignée peut servir de table de fortune pour que vous n’ayez pas à transporter encore plus de matériel dans les montagnes.

Il ne semble pas que la Anker EverFrost s’intégrera à Amazon Alexa ou Google Home, mais elle bénéficie de l’application Anker, qui permet de contrôler ses performances à distance. Attendez-vous à en savoir plus sur la gamme EverFrost lorsqu’elle sera officiellement lancée le 23 mars.