L’iPhone de 1ère génération vendu aux enchères pour le prix record de 63 000 dollars

Certaines personnes paient des prix records pour de la vieille technologie, surtout si elle provient d’Apple. Dans le cas le plus récent, un enchérisseur anonyme a payé un peu plus de 63 000 dollars américains pour un iPhone de première génération qui n’avait jamais été utilisée et dont l’emballage d’origine n’avait pas été ouvert.

La maison d’enchères LCG Auctions a pu vendre aux enchères le 19 février 2023 un iPhone d’Apple dans son emballage d’origine pour pas moins de 63 356,40 dollars américains. L’appareil, qui ne dispose que de 8 Go de mémoire flash, est encore dans son état d’origine, le film plastique entourant l’emballage étant même encore soudé. Selon LCG, il s’agit de l’enchère la plus élevée jamais enregistrée pour un iPhone lors d’une vente aux enchères.

La vente aux enchères a débuté le 2 février avec un prix de départ de 2500 dollars. Très tôt, la maison de vente aux enchères a estimé que l’appareil rapporterait probablement environ 50 000 dollars, mais les attentes ont été largement dépassées. Une partie de la somme record de plus de 63 300 dollars est toutefois due aux frais que la maison de vente aux enchères encaisse pour la vente aux enchères.

Ce n’est pas la première fois qu’un iPhone de première génération est vendu aux enchères à un prix élevé. En août et octobre 2022, lors de deux ventes aux enchères précédentes, deux appareils également soudés d’origine ont été vendus à des prix respectifs d’environ 35 000 et 39 000 dollars.

La propriétaire actuelle du modèle mis aux enchères a reçu l’appareil en 2007 en cadeau de la part d’amis, alors qu’Apple venait de lancer le premier iPhone sur le marché. Mais comme la première génération de l’iPhone ne pouvait être utilisée que sur le réseau mobile d’AT&T, le cadeau a fini dans un carton — la femme était finalement cliente du concurrent Verizon, avec le réseau duquel l’iPhone était tout simplement incompatible.

Morale : garder vos dispositifs Apple

La propriétaire a fait estimer le smartphone pour la première fois en 2019, en partant du principe qu’il valait environ 5 000 dollars américains. Avec le produit de la vente aux enchères, l’ancienne propriétaire souhaite désormais créer une nouvelle entreprise.

L’iPhone original était doté d’un écran LCD de 3,5 pouces d’une résolution de 320 x 480. Il était équipé d’un processeur monocœur cadencé à 412 MHz et d’une capacité de stockage native de 4 ou 8 Go. L’appareil est équipé d’une caméra arrière de 2 mégapixels et d’une batterie de 1 400 mAh. La boîte contenait un socle à 30 broches pour aider à charger l’appareil.