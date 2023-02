WhatsApp sur Android permet enfin d’envoyer 100 photos à la fois

Tous ces changements sont maintenant disponibles sur Android, et ils devraient être lancés sur iPhone également. Il n’y a pas d’annonce officielle concernant les nouvelles fonctionnalités, bien que la mise à jour soit l’une des plus importantes depuis longtemps pour les utilisateurs de WhatsApp.

Pour les utilisateurs qui aiment personnaliser leur profil sur WhatsApp, la mise à jour ajoute la prise en charge des avatars personnalisés. « Vous pouvez maintenant créer des avatars personnalisés et les utiliser comme autocollants et photos de profil. Allez dans Paramètres > Avatar pour commencer », indique la société.

WhatsApp a également ajouté la prise en charge de sujets et de descriptions de groupe plus longs, ce qui est parfaitement logique étant donné que l’utilisation des groupes gagne du terrain sur la plateforme.

La version la plus récente de WhatsApp comprend également d’autres grandes améliorations, notamment la prise en charge de l’ajout de légendes lors de l’envoi de documents . Jusqu’à présent, cette fonctionnalité n’était disponible que pour les photos et les vidéos.

WhatsApp a travaillé d’arrache-pied ces derniers temps pour ajouter des fonctionnalités afin de concurrencer des entreprises comme Signal et Telegram. La version la plus récente de WhatsApp pour Android s’accompagne d’améliorations importantes , notamment d’un changement qui sera très probablement accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les propriétaires d’animaux, les nouvelles mamans et les personnes qui veulent simplement partager des photos en général.