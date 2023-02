Comment faire une signature électronique et comment utiliser Yousign ?

Une signature électronique est une forme de signature numérique utilisée pour authentifier et valider les transactions en ligne. Elle peut être utilisée pour signer des documents électroniques tels que des contrats, des formulaires, des factures et des devis. Elle remplace la signature manuscrite sur papier, ce qui permet un processus de signature plus rapide, plus efficace et plus pratique. Une signature électronique utilise une combinaison de techniques cryptographiques pour garantir l’intégrité et la confidentialité des données. Elle est liée à une identité unique pour garantir que seul le signataire autorisé peut signer le document. Les signatures électroniques sont souvent conservées dans un format numérique, ce qui permet une recherche et une gestion faciles des documents signés. Les signatures électroniques peuvent être utilisées pour les processus de signature en ligne, sans nécessiter de déplacement ou de rencontre en personne. Elles sont également souvent associées à des plateformes de signature en ligne, qui offrent une variété de fonctionnalités pour personnaliser et automatiser les processus de signature. Elles peuvent donc offrir de nombreux avantages, tels que :

Rapidité : Les signatures électroniques sont plus rapides que les signatures manuscrites, car elles peuvent être effectuées en ligne sans avoir besoin de renvoyer physiquement le document

Accessibilité : Les signatures électroniques peuvent être effectuées de n’importe où dans le monde avec une connexion Internet, ce qui les rend plus accessibles que les signatures manuscrites qui nécessitent souvent la présence physique des parties

Sécurité : Les signatures électroniques sont plus sûres que les signatures manuscrites car elles utilisent des algorithmes de cryptage pour garantir l’intégrité et l’authenticité du document

Conservation des documents : Les signatures électroniques peuvent être enregistrées électroniquement, ce qui facilite la conservation et l’accès aux documents signés

En plus de ce qui a déjà été mentionné, il est important de noter que les signatures électroniques sont souvent considérées comme ayant la même valeur juridique que les signatures manuscrites sur papier. De nombreux pays, y compris les États-Unis, le Canada, l’Union européenne et d’autres, ont adopté des réglementations pour reconnaître la validité juridique des signatures électroniques.

Il est important de noter que les signatures électroniques doivent être utilisées avec soin pour garantir leur fiabilité. Les signatures électroniques peuvent être falsifiées ou altérées si les clés privées sont compromise. Par conséquent, il est important d’utiliser un service de confiance pour générer et stocker les clés publique et privée associées à votre signature électronique.

Comment signer électroniquement : principes ?

Pour créer une signature électronique, vous pouvez utiliser les étapes suivantes :

Obtenez une paire de clés publique et privée : La plupart des services de signature électronique vous permettront de générer une paire de clés publique et privée. La clé privée est utilisée pour signer le document, tandis que la clé publique est utilisée pour vérifier la signature

Signez le document : Utilisez votre clé privée pour signer le document électronique que vous souhaitez signer. La signature est générée à partir de l’empreinte numérique du document

Transmettez le document signé : Transmettez le document signé ainsi que la signature à la personne qui doit vérifier la signature

Vérifiez la signature : La personne qui reçoit le document peut vérifier la signature en utilisant la clé publique associée à la clé privée utilisée pour signer le document. Si la signature est valide, cela signifie que le document n’a pas été altéré depuis qu’il a été signé.

Des services sont disponibles ?

Les services de signature électronique sont des plateformes en ligne qui permettent de créer, de stocker et de gérer les signatures électroniques. Ils fournissent généralement une interface utilisateur conviviale pour signer et vérifier les signatures, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que :

Stockage sécurisé des clés publique et privée : Les services de signature électronique stockent les clés publique et privée associées à votre signature électronique de manière sécurisée pour éviter les fuites de données

Signatures multiples : Les services de signature électronique peuvent prendre en charge les signatures de plusieurs parties pour un même document, ce qui peut faciliter la signature de contrats ou de formulaires par plusieurs personnes

Suivi et historique des signatures : Les services de signature électronique peuvent fournir un suivi et un historique des signatures, ce qui peut être utile pour suivre les étapes d’un processus de signature

Intégration avec d’autres applications : Certaines services de signature électronique peuvent être intégrés à d’autres applications telles que des systèmes de gestion de documents ou des systèmes de gestion de la relation client (CRM)

Soutien et assistance : Les services de signature électronique offrent souvent du soutien et une assistance pour aider les utilisateurs à utiliser leurs produits et résoudre les problèmes éventuels

Il existe de nombreux services de signature électronique disponibles en ligne, tels que Yousign, Adobe Sign, DocuSign, et Hellosign. Il est important de faire des recherches pour trouver un service qui répond à vos besoins et à votre budget. Il est également important de vérifier la sécurité et la confidentialité des données associées à votre signature électronique avant de choisir un service.

Yousign : le populaire service

Yousign, éditeur de logiciel français, est une plateforme de signature électronique qui permet aux entreprises et aux particuliers de signer, de remplir et d’envoyer des documents en ligne de manière rapide et sécurisée. Il offre une variété de fonctionnalités pour personnaliser et automatiser les processus de signature, ainsi qu’une protection de la confidentialité pour garantir la sécurité des données.

Yousign prend la protection de vos données très au sérieux. Ils utilisent des mesures de sécurité strictes pour protéger les données stockées sur leur plateforme, notamment :

Chiffrement : Yousign chiffre toutes les données sensibles stockées sur leur plateforme, y compris les informations de signature et les documents, pour garantir la confidentialité des données

Stockage sécurisé : Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés et surveillés en permanence pour garantir la sécurité des informations

Sauvegarde régulière : Yousign effectue des sauvegardes régulières des données pour prévenir tout risque de perte de données

Conformité réglementaire : Yousign se conforme aux réglementations en matière de protection des données, telles que le RGPD, pour garantir la protection de vos données.

En outre, Yousign ne partage ni ne vend les informations de ses utilisateurs à des tiers. Les utilisateurs peuvent également contrôler les niveaux d’accès aux données en définissant des rôles et des autorisations pour les différents utilisateurs.

Comment utiliser Yousign ?

L’utilisation de Yousign est simple et conviviale, avec une interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs de télécharger, de signer et de suivre les documents en quelques clics. Il offre également une variété d’options de signature, telles que les signatures graphiques et les signatures électroniques sécurisées basées sur des certificats numériques.

Yousign propose également des fonctionnalités de gestion de documents, telles que des workflows de signature automatisés, des alertes et des notifications, des options de stockage sur le cloud sécurisé et une recherche facile des documents signés.

L’utilisation de Yousign est assez simple et conviviale. Voici les étapes générales pour utiliser Yousign :

Inscription : Inscrivez-vous à Yousign en créant un compte personnel ou professionnel en fournissant vos informations de base et en choisissant un forfait approprié à vos besoins

Téléchargez un document : Téléchargez le document que vous souhaitez signer en utilisant l’interface en ligne de Yousign ou en le téléchargeant directement depuis votre ordinateur

Ajoutez des signatures et des champs de formulaire : Ajoutez des signatures, des tampons, des Initiales ou des champs de formulaire aux documents en utilisant l’interface intuitive de Yousign

Envoyer pour signature : Envoyez le document aux signataires en utilisant l’outil d’envoi intégré de Yousign. Vous pouvez également définir des ordres de signature et des dates d’expiration pour les documents

Signature et Approbation : Les signataires recevront un lien sécurisé par e-mail pour signer le document. Une fois signé, le document sera automatiquement enregistré et stocké sur Yousign

Suivi des documents : Suivez facilement l’état des documents signés en utilisant les outils de suivi intégrés de Yousign. Vous pouvez également télécharger et imprimer des copies signées des documents

En utilisant ces étapes simples, vous pouvez facilement utiliser Yousign pour signer et gérer des documents en ligne de manière rapide et sécurisée.

En conclusion, Yousign est une solution pratique pour les entreprises et les particuliers qui cherchent à améliorer leur efficacité et à gagner du temps en éliminant les signatures manuscrites fastidieuses et les processus de signature papier. Il offre une variété de fonctionnalités pour simplifier les processus de signature et garantir la sécurité des données, ce qui en fait une option solide pour les besoins de signature en ligne.

En outre, Yousign prend des mesures strictes pour protéger les données de ses utilisateurs et garantir la sécurité de leurs informations confidentielles.