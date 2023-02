La boîte du realme GT3 fait surface, révélant une charge rapide de 240 W

La nouvelle solution de charge de Realme utilise un mini adaptateur de charge GaN double de 240W pour atteindre la densité de puissance la plus élevée du secteur, soit 2,34 W/CC. Il utilise une conception parallèle de pompe de charge 100W à trois voies, une entrée 20V 12A et une sortie 10V 24A, avec une efficacité de conversion de charge de 98,5 %.

L’utilisation de la technologie de charge rapide 240W sur le GT3 serait une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, le GT 2, qui avait une vitesse de charge de seulement 65 W. Toutefois, on peut penser que le GT3 sera disponible en modèles de charge de 150W et 240W, comme le GT Neo5.