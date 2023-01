Le Galaxy A24 avec son écran AMOLED de 6,4 pouces et son processeur Helio G99 fait surface

Les célèbres appareils de la série A de Samsung devraient être prochainement rafraîchis. Nous avons déjà entendu parler du Galaxy A34, et maintenant des rendus du Galaxy A24 ont fait surface en ligne. Il y a quatre options de couleur dans les rendus : noir, rouge foncé, vert clair et argent.

Le design du Galaxy A24 est analogue à celui de la future série de smartphones Galaxy S23 de Samsung. À l’arrière, on trouve une triple caméra, un flash LED et le logo Samsung.

Le bouton d’alimentation et les boutons de volume se trouvent sur le côté droit, tandis que l’emplacement de la carte SIM se trouve sur la gauche. Le bouton on/off du smartphone loge également un capteur d’empreintes digitales. Le smartphone présente une encoche Infinity-U à l’avant, ainsi que des bords d’écran assez épais.

Jusqu’à présent, le Galaxy A24 SM-A245F avec 4 Go de RAM et un chipset octa-core MediaTek Helio G99 4G est apparu sur Geekbench. Le smartphone fonctionnera sous Android 13 et a un score Geekbench de 561 points pour le test monocœur et de 1 947 points pour le test multicœurs.

Le Galaxy A24 devrait être doté d’un écran Super AMOLED d’une résolution full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) de 6,4 pouces, d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels, d’une caméra frontale de 16 mégapixels et d’une batterie d’une capacité de 4 000 mAh.

Nous nous attendons également à ce que Samsung sorte une version 5G du Galaxy A24, analogue à son prédécesseur, le Galaxy A23 5 G. De plus amples informations sur le prochain Galaxy A24 devraient être disponibles dans les mois à venir.