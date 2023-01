Les spécifications du Snapdragon 8cx Gen 4 font surface, il pourrait s’attaquer aux Apple M

Qualcomm travaillerait sur un nouveau processeur, appelé « Hamoa », qui rivalisera avec les prochains processeurs série M d’Apple. Il devrait s’appeler le Snapdragon 8cx Gen 4. Le SoC à 12 cœurs a été précédemment mentionné par un informateur connu de l’industrie, Kuba Wojciechowski.

Kuba Wojciechowski a donné des détails sur le prochain processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8cx Gen 4. Il affirme que le chipset sera décliné en plusieurs variantes, certaines comportant jusqu’à 8 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, comme les plateformes Alder Lake et Raptor Lake d’Intel.

Each block of 4 cores has 12MB of shared L2 cache. There is also 8MB of L3 cache.

Additionally there is 12MB of system-level cache, as well as 4MB of memory for graphics use cases.

