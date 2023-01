Vous pouvez désormais vous envoyer un message et annuler une suppression accidentelle sur WhatsApp

Pour de nombreux propriétaires de téléphones, la personne à qui ils envoient le plus de messages est elle-même. Non, cela n’a rien à voir avec un comportement égoïste et a tout à voir avec le bon sens. Parfois, lorsque vous avez besoin de prendre une note, vous êtes pris sans papier ni stylo. Si une application comme Google Keep (Android, iOS) est idéale pour ces situations, certains préfèrent s’envoyer un message à eux-mêmes.

Mais si WhatsApp est leur application de messagerie préférée, cela ne pourrait se faire qu’à condition que l’utilisateur ouvre une discussion de groupe et s’inclue comme l’un des membres du groupe, puis envoie un message à ce groupe. Qui veut passer par tout cela juste pour se rappeler de quelque chose ? L’application appartenant à Meta a remédié à ce problème en diffusant une mise à jour qui permet aux abonnés de WhatsApp de s’envoyer des messages à eux-mêmes.

Un utilisateur de WhatsApp peut maintenant se sélectionner lui-même pour être le seul destinataire d’un message qu’il ou elle va envoyer via l’application. Après avoir tapé le message que vous voulez vous envoyer, l’application affiche une notification qui indique que le message que vous envoyez est protégé par un chiffrement de bout en bout. À moins que vous n’ayez plusieurs personnalités, cela ne semble pas avoir d’importance. Mais cela signifie que WhatsApp ou toute autre personne qui n’est pas vous ne peut pas lire ou écouter le message.

Meta a fait tester cette fonctionnalité en version bêta par les utilisateurs d’iPhone et la déploie maintenant pour tous les utilisateurs. Elle a été mise à disposition sur Android.

WhatsApp a ajouté plus que la simple possibilité de s’envoyer des messages. Suite à la mise à jour, vous pouvez annuler la fonction « Supprimer pour moi » pour faire revenir un message que vous avez accidentellement effacé de votre compte WhatsApp. Pour voir comment cela fonctionne, envoyez un message test à vous-même (ce que vous pouvez faire maintenant) et appuyez longuement sur le message test. Appuyez sur l’icône de la corbeille en haut de l’écran et vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle. Sélectionnez Supprimer pour moi et une barre en bas de l’écran apparaîtra, indiquant « Message supprimé pour moi », avec le mot ANNULER sur le côté droit de la barre. Appuyez dessus pour annuler la suppression et le message reviendra.

Contrôler votre présence en ligne

Vous pouvez aussi maintenant contrôler qui pourra voir quand vous êtes en ligne. Dans l’application WhatsApp, appuyez sur l’icône de menu à trois points en haut à droite de l’écran et allez dans Paramètres > Confidentialité > Présence en ligne. Vous pouvez appuyer sur Personne dans le quart supérieur de l’écran pour que personne ne puisse voir quand vous étiez en ligne pour la dernière fois sur WhatsApp. En dessous, vous pouvez choisir qui peut voir quand vous êtes en ligne. Les options sont Tout le monde et Identique à dernière présence en ligne. Sélectionnez cette dernière option et si vous avez choisi Personne pour la dernière fois, personne ne pourra voir si vous êtes en ligne.

Lorsque vous êtes sur le point d’envoyer un message à l’un de vos contacts WhatsApp, le nom de cette personne indique la dernière fois qu’elle a été vue sur l’application. Donc, si vous êtes une personne privée, vous pouvez suivre les instructions du paragraphe ci-dessus afin que personne ne sache quand vous étiez sur WhatsApp pour la dernière fois et si vous y êtes maintenant. D’un autre côté, vous pourriez vouloir que vos contacts sachent quand vous êtes disponible pour avoir une conversation sur la plateforme.

Une autre nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de rechercher une conversation passée en fonction de la date à laquelle elle a eu lieu. Cette fonction est utile si vous ne parvenez pas à trouver un chat spécifique, mais que vous connaissez la date à laquelle il a eu lieu.