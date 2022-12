La fonction « Message pour vous » est disponible sur ma version Android et sur WhatsApp Web. WhatsApp indique que la fonction sera disponible pour les utilisateurs d’Android et d’iOS dans les semaines à venir. Donc, au cas où vous ne l’auriez pas, attendez-la.

La fonction « Message pour vous » de WhatsApp vous permettra de prendre des notes, de dresser des listes de tâches et même de vous envoyer des rappels , tout comme vous pouvez le faire sur Slack. Pour rappel, la fonction a commencé à apparaître pour certains utilisateurs de la version bêta d’Android au début du mois, leur permettant de s’envoyer des messages. Et bien avant cela, vous pouviez vous envoyer un message en utilisant une URL dédiée.