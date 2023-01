Un autre rapport indique qu’Apple lancera des iPad Pro OLED en 2024

Nous sommes lundi et cela signifie que Mark Gurman, de Bloomberg, publie une nouvelle lettre d’information Power On. Selon Gurman, 2023 sera « une année incroyablement légère pour l’iPad » et il ne s’attend pas à ce qu’Apple sorte des versions de ses tablettes d’entrée de gamme, l’iPad Air et l’iPad mini, avec des mises à niveau majeures. Selon lui, l’iPad Pro, la gamme de tablettes haut de gamme d’Apple, ne connaîtra pas de changements majeurs avant l’année prochaine.

Ce n’est guère un secret que les iPad d’Apple dominent le marché des tablettes depuis plus d’une décennie. Sur le plan matériel, peu d’appareils sont aussi avancés que la gamme phare d’iPad Pro de la firme de Cupertino. Dotée d’un processeur analogue à celui d’un ordinateur de bureau, c’est la tablette la plus puissante que l’on puisse acheter en 2023.

Cependant, il y a un défaut majeur que l’iPad Pro 2022 actuel n’a pas réussi à corriger, du moins lorsqu’il s’agit du plus petit modèle de 11 pouces — l’écran. Si l’iPad Pro de 12,9 pouces est effectivement doté d’une dalle MiniLED très impressionnante, on ne peut pas en dire autant de son petit frère. Heureusement, les deux versions de l’iPad Pro d’Apple adopteront la technologie OLED dès 2024. L’indication la plus récente que la transition est à l’horizon est un article de ITNews, qui a ensuite été couvert par MacRumors.

Le MiniLED ne doit pas être confondu avec les écrans MicroLED qu’Apple aurait l’intention de lancer sur l’Apple Watch Ultra de seconde génération en 2024 et sur l’Apple Watch à partir de la série 11 en 2025. Contrairement aux MiniLED, les panneaux MicroLED n’utilisent pas de rétroéclairage et des LED microscopiques s’assemblent pour former des pixels individuels.

Selon la source, l’un des fournisseurs d’écrans coréens d’Apple (très probablement Samsung) travaille déjà sur des panneaux OLED pour un certain nombre d’appareils, dont l’iPad Pro 2024. Le calendrier s’aligne bien sur le délai donné par la plupart des analystes pour l’adoption de la technologie OLED par les iPad d’Apple.

Sorry that I was right about the displays not changing on the new iPad Pros … flex …:) 2024 we will see OLEDs on both… —Ross Young (@DSCCRoss) October 18, 2022

Un changement de taille d’écran

Au début du mois, Mark Gurman, de Bloomberg, a confirmé dans sa lettre d’information Power On que l’on peut s’attendre à un iPad Pro OLED au cours du premier semestre 2024. Ross Young, un initié éminent de l’industrie des écrans, a également affirmé dans un tweet que les deux versions de l’iPad Pro en 2024 seront dotées d’un panneau OLED. Il a également mentionné que les écrans des nouveaux appareils seront légèrement plus grands que ceux de la série actuelle (c’est-à-dire 11 et 12,9 pouces) et pourraient être respectivement de 11,1 et 13 pouces.

La seule question qui reste est de savoir ce qu’il adviendra du gargantuesque iPad de 14 pouces dont on parle. Le rapport ne fait aucune mention d’une dalle OLED de 14 pouces pour l’iPad et certaines fuites ont même suggéré que l’appareil a été purement et simplement annulé.