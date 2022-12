Un bug dans Google Agenda crée de faux événements à partir du contenu aléatoire de Gmail

Imaginez que vous trouviez dans l’application Google Agenda un événement à venir dont vous ne vous souvenez pas du tout. C’est ce qui semble arriver aux utilisateurs depuis environ un jour. L’application utilise des messages Gmail aléatoires qui n’ont aucun lien avec les plans ou les rendez-vous que vous avez pour créer ces faux événements dans l’application Agenda. Il semble que des messages Gmail aléatoires contenant des dates soient à l’origine des problèmes.

Un tweet de Christina Stephens (@CEStephens) explique comment son Google Agenda était rempli d’événements aléatoires basés sur du contenu marketing et des newsletters qu’elle recevait dans son compte Gmail. 9to5Google a noté que certains de ses comptes affichent un événement d’une journée appelé « Avis de confidentialité financière des États-Unis », qui apparaît également comme une notification de rappel portant le même nom sur certains de ses smartphones Android. Cet événement semble être créé à partir d’une newsletter envoyée à un compte Gmail.

Y’all, my @googlecalendar has started creating random events based on emails I’ve gotten … only it’s just like, random marketing content and newsletters.

What fresh hell is this? pic.twitter.com/9ZWR4Txw9C

— Christina Stephens (@CEStephens) December 23, 2022