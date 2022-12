Microsoft met fin à Microsoft Authenticator pour l’Apple Watch

Inutile de dire que garder l’application installée sur votre Apple Watch et éviter la mise à jour n’a aucun sens, d’autant plus que l’expérience n’est pas forcément la meilleure au départ.

« L’Apple Watch ne prend pas en charge certaines notifications Authenticator. Ces notifications sont la correspondance de numéros, la connexion sans mot de passe pour les comptes d’entreprise et les notifications d’accès basé sur la localisation pour les comptes d’entreprise. Pour ces notifications non prises en charge, le message qui s’affiche est le suivant : “Le type de demande n’est pas pris en charge par la montre. Ouvrez votre téléphone pour approuver”, explique Microsoft.