Apple lance l’application Freeform sur iPhone, iPad et Mac qui offre une « toile infinie »

Apple, qui teste depuis plusieurs semaines les versions bêta d’iOS 16.2 et d’iPadOS 16.2, a enfin commencé à déployer la version stable du logiciel sur les appareils compatibles à travers le monde. Parmi les nouveautés apportées par iOS 16.2, citons la nouvelle fonction de karaoké appelée Apple Music Sing, l’extension de la prise en charge de la protection avancée des données pour iCloud, de nouvelles options dans les réglages de l’écran de verrouillage, l’ajout de la prise en charge de SharePlay dans Game Center et l’ajout de la prise en charge des activités en direct pour Apple TV.

Si ces fonctionnalités ajoutent de nombreuses capacités recherchées à tous les appareils fonctionnant sous iOS/iPadOS, la plus grande nouveauté d’iOS 16.2 est l’introduction d’un logiciel de collaboration appelé Apple Freeform.

Apple a présenté Freeform pour la première fois lors de la keynote WWDC de juin 2022, où elle a été présentée comme une application de tableau blanc en toile dynamique qui peut être utilisée par plusieurs utilisateurs en temps réel. À première vue, les fonctionnalités d’Apple Freeform ressemblent aux capacités offertes par Miro, une populaire plateforme de collaboration visuelle qui existe depuis plus de 10 ans. Contrairement à Miro, qui facture au minimum 10 dollars par personne et par mois, Freeform d’Apple sera disponible en téléchargement gratuit pour des millions d’utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de macOS dans le monde.

Comme Miro, Freeform permet aux utilisateurs d’inviter d’autres personnes à rejoindre et à collaborer sur un tableau et de travailler plus rapidement. Apple semble avoir conçu Freeform pour séduire un large éventail de publics à la recherche d’une application collaborative visuelle de haute qualité et rentable depuis longtemps.

Que peut faire Freeform d’Apple ?

Parmi les principales caractéristiques qui permettent à Freeform de se démarquer, citons sa capacité à prendre en charge divers formats de fichiers et des toiles infinies. En outre, le logiciel dispose également d’une intégration iCloud qui garantit que les données sont toujours synchronisées sur la planche, quel que soit l’appareil utilisé pour y accéder ou y apporter des modifications. L’esquisse constitue une part importante des capacités de Freeform, et l’app permet aux utilisateurs d’essayer différents styles de pinceaux et options de couleurs. L’application prend également en charge l’Apple Pencil, et les utilisateurs d’iPad peuvent faire des croquis et noter des idées même lorsqu’ils sont en déplacement.

Freeform prend en charge une grande variété de formats de fichiers photo, vidéo, audio et de documents. L’ajout de l’un de ces types de fichiers sur le tableau est une simple affaire de glisser-déposer. Freeform permet également aux utilisateurs d’ajouter des liens vers des sites Web, des données de localisation et même des notes autocollantes directement sur le tableau. En outre, Freeform prend en charge, de manière native, 700 options différentes à choisir dans sa bibliothèque de formes. Si la forme souhaitée ne fait pas partie de la bibliothèque, les utilisateurs peuvent même créer des formes personnalisées.

Dans sa forme actuelle, Apple Freeform prend en charge jusqu’à 100 utilisateurs travaillant sur une seule planche. Pour faciliter la vie des collaborateurs, l’application offre même une option d’appel Facetime intégrée, que les utilisateurs peuvent utiliser pour passer des appels rapides à leurs collègues. Freeform est également intégré à l’application Messages d’Apple, récemment rafraîchie, ce qui permet à tout utilisateur de Freeform d’inviter de nouveaux membres par simple glisser-déposer du tableau vers un fil de messages contenant tous les utilisateurs.

Apple a confirmé que Freeform sera déployé sur tous les appareils qui seront mis à jour vers iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS Ventura 13.1, à partir du 13 décembre 2022.