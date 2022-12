Pendant ce temps, WhatsApp prévoit également d’améliorer la recherche sur l’application et pourrait bientôt vous permettre de rechercher des messages par date. Il a récemment été annoncé que WhatsApp empêchera les gens de faire des captures d’écran des messages qui disparaissent et maintenant, certains utilisateurs de la version bêta d’Android voient une fiche de présentation pour les messages Vue unique, indiquant que les captures d’écran sont interdites.

Le mode PiP pour les appels vidéo WhatsApp serait disponible pour les personnes ayant iOS 15 et plus. Cependant, le rapport suggère que la fonctionnalité nécessite actuellement au moins iOS 16 . Cela pourrait être résolu une fois que la fonctionnalité sera stable. Pour l’instant, elle est disponible pour certains utilisateurs de la version bêta.