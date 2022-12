Linus Torvalds presse les développeurs travaillant sur le noyau

Linus Torvalds, créateur de Linux, vient peut-être de mettre un frein aux projets de vacances de nombreux développeurs du noyau. Torvalds, qui a toujours l’autorité finale pour les mises à jour du noyau de Linux, a déclaré aux développeurs : « Je veux voir tout le travail réalisé dans les pull requests être fait *avant* les festivités, pas pendant que vous buvez votre lait et que vous êtes juste stressé par la période ».

Le célèbre leader au caractère bien trempé ajoute : « Si on m’envoie des pull requests en retard, je vais juste dire “ça peut attendre”. Ok?”. La prochaine fenêtre de fusion pour Linux 6.1 doit avoir lieu pendant les fêtes de fin d’année, à la mi-décembre.

En conséquence, Torvalds a mentionné qu’il sera plus strict que d’habitude concernant la règle habituelle, en disant que les choses qu’il reçoit « envoyé pour la fenêtre de fusion devrait avoir été fait avant l’ouverture de la fenêtre de fusion ».

En outre, le féru de l’open source a exhorté les développeurs à « aller tester » et à trier tous les bugs dans le noyau actuel dès que possible, de peur que cela ne perturbe les plans de vacances de quiconque. « Ne m’envoyez rien qui ne soit pas un bug clair et présent », a-t-il ajouté. « Plus de nettoyages de dernière minute ».

La version 6.1 du système d’exploitation Linux devrait apporter de nombreux avantages bienvenus aux utilisateurs de Linux, tels que la prise en charge supplémentaire du populaire langage de programmation Rust. La popularité de Rust monte en flèche, c’est donc une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs.

Le support de Rust

En outre, le prochain noyau 6.1 de Linux devrait inclure la prise en charge de MGLRU (Multi-gen LRU), ainsi que de nouvelles fonctionnalités qui pourraient permettre de repérer les processeurs défectueux (opens in new tab).

Cette dernière fonctionnalité pourrait être inutile pour les consommateurs, mais devrait profiter aux administrateurs système qui gèrent une flotte de serveurs Linux, en leur permettant de repérer si un CPU/core particulier pose régulièrement des problèmes.