Elon Musk s’en prend à Apple pour avoir réduit sa publicité sur Twitter

Au cours des dernières semaines, Twitter a perdu une bonne partie de ses annonceurs les plus dépensiers, principalement à cause de son nouveau PDG et de ses actions plus ou moins floues et confuses. La situation était apparemment suffisamment grave pour que Musk appelle personnellement certains géants de la publicité pour exprimer sa frustration face à leur exode. Apple était apparemment l’un de ces annonceurs au portefeuille bien rempli qui souhaitait se tenir à l’écart de Twitter, et Musk n’est pas content.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? —Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Musk a tweeté plus tôt dans la semaine que « Apple a pour la plupart arrêté de faire de la publicité sur Twitter ». Non content de cela, Musk a interpellé le PDG d’Apple, Tim Cook, dans un tweet ultérieur, le questionnant sur les derniers développements. Musk semble implacable dans sa critique d’Apple. Il a également remis en question le parti pris politique d’Apple en réponse à un tweet affirmant qu’Apple fait surtout des dons au parti démocrate.

Le nouveau PDG de Twitter s’en est pris à la politique de taxation de 30 % d’Apple pour toutes les transactions in-app, un mandat que chaque application répertoriée sur l’App Store doit respecter. Poursuivant sa critique, Musk a indiqué dans un autre tweet qu’il partirait en guerre contre Apple, plutôt que de payer la taxe de 30 % sur l’App Store.

Il convient de noter que Phil Schiller, un vétéran d’Apple qui a longtemps dirigé l’App Store, a quitté Twitter il y a quelques jours, peu après que Musk ait rétabli le compte de Donald Trump. Quant aux annonceurs, ils craignent surtout que l’attitude « absolutiste de la liberté d’expression » de Musk ne nuise aux politiques de modération, transformant Twitter en une plateforme moins idéale pour la publicité de biens et de services.

L’histoire ne s’arrête pas aux publicités. Musk affirme qu’Apple a « menacé de retirer Twitter de son App Store ». Musk n’a pas précisé si Apple veut retirer l’application de l’App Store, ou si la société détient une version mise à jour qui pourrait contenir des changements controversés violant potentiellement les politiques d’Apple. Ce dernier cas s’est produit récemment lorsque Apple a empêché Spotify de vendre ses livres audio depuis son application de streaming.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why —Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Apple should publish all censorship actions it has taken that affect its customers —Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Lorsqu’un journaliste a demandé si Apple « menaçait la présence de Twitter dans l’App Store ou faisait d’autres demandes de modération ? » Musk n’a répondu que par un simple « Oui ». Dans un autre tweet, Musk a lancé un sondage demandant à ses abonnés si Apple devrait publier un registre des « actions de censure » qu’elle a prise dans le passé et qui ont eu un impact négatif sur les clients.

Musk a également accusé Apple de « suppression secrète de la liberté d’expression » et a même semblé suggérer que l’entreprise pourrait utiliser ses « pouvoirs de duopole pour nuire à Tesla », car la majorité des propriétaires de voitures Tesla dépendent de l’application éponyme installée sur leurs iPhone.

Secret suppression of free speech by Apple. Customers were never told. What the hell is going on here? —Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

La possibilité que Twitter soit banni de l’App Store et du Play Store de Google a suscité une réponse plutôt intéressante de la part de Musk le week-end dernier. Lorsqu’il a été interrogé sur un tel avenir, Musk a répondu qu’il fabriquerait son propre smartphone si Twitter était expulsé des dépôts d’applications d’Apple et de Google.

Musk espère accomplir ce que des entreprises comme Amazon, Microsoft et Meta n’ont pas réussi à faire.