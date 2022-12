Un analyste voit la disponibilité pour l’iPhone 14 Pro s’allonger, la demande disparaître

L’autre jour, Bloomberg a publié un rapport indiquant que la répression du COVID et le chaos qui en résulte à Zhengzhou, en Chine, entraîneraient une pénurie de 6 millions d’unités d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max. L’usine Foxconn de la ville a connu un exode d’employés il y a quelques semaines, lorsque la Chine a imposé des règles destinées à empêcher la résurgence du virus COVID de se propager dans tout le pays.

En conséquence, les employés ont été contraints de rester sur le campus de Foxconn à Zhengzhou et de prendre leurs repas dans leur dortoir. Rapidement, l’entreprise s’est rendu compte qu’elle manquait de personnel pour les chaînes de montage de la série iPhone 14 Pro, juste avant le début de la saison des achats des fêtes. Finalement, la promesse de verser aux nouveaux employés des primes pour rester 30 jours et 60 jours a permis à Foxconn d’attirer davantage d’employés.

Mais la semaine dernière, des violences ont éclaté dans l’usine lorsque les employés ont accusé Foxconn d’avoir « appâté et échangé » leurs contrats, ce qui a conduit 20 000 employés à être payés par Foxconn pour quitter l’usine. Cette mesure a été prise pour mettre fin aux affrontements entre les employés et les gardes de sécurité de l’usine. Aujourd’hui, selon Medium, Ming-Chi Kuo, analyste fiable de TF International, a publié son estimation de l’impact sur Apple des problèmes rencontrés par Foxconn dans sa plus grande usine d’assemblage d’iPhone.

Kuo a publié un tweet dans lequel il dit s’attendre à ce que Apple expédie 15 à 20 millions d’unités d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max de moins que prévu. Cela se traduirait par des expéditions ce trimestre de 70 millions à 75 millions d’unités des deux modèles d’iPhone 2022 les plus chers, soit 20 % de moins que les 80 millions à 85 millions d’unités attendues par les analystes de Wall Street.

The total iPhone 14 Pro and 14 Pro Max shipments in 4Q22 will be 15–20 million units less than expected. Significant downside risks to Apple & iPhone supply chain due to Zhengzhou iPhone plant labor protestshttps://t.co/tUkKE9TGVG — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 29, 2022

La raison de ce manque à gagner est facile à expliquer puisque Kuo déclare que le taux d’utilisation des capacités de l’usine d’iPhone de Zhengzhou était d’environ 20 % en novembre. Le mois prochain, il prévoit que ce taux passera à 30-40 %. L’analyste indique que deux des autres fabricants sous contrat d’Apple, Pegatron et Luxshare ICT, ont été chargés d’assembler 10 % des commandes d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max que Foxconn aurait normalement produites, mais ces unités ne seront pas expédiées avant fin décembre.

Une demande qui va disparaître ?

Mais, Kuo a une prévision qui fait froid dans le dos et qui pourrait inquiéter les dirigeants d’Apple, y compris le PDG, Tim Cook. Kuo indique qu’il voit la demande pour la série iPhone 14 Pro disparaître ! Alors que nous sommes au milieu d’une récession économique (selon Kuo), les consommateurs qui ne peuvent pas acheter un modèle de la série iPhone 14 Pro en raison des pénuries de production sont plus susceptibles de simplement oublier cet achat plutôt que de le reporter à une date ultérieure.

Que ces consommateurs se tournent vers l’iPhone 14 Plus, moins cher, ou qu’ils fassent un essai avec Android ne fait pas partie des prévisions de Kuo. Mais c’est quelque chose qui pourrait empêcher Cook de dormir la nuit.

Apple va

Kuo note également que les fournisseurs de composants de la série iPhone 14 Pro n’ont pas été invités à réduire leur production. Par conséquent, l’analyste prévoit une baisse des livraisons de composants à Apple d’un trimestre à l’autre et d’un semestre à l’autre pour le premier trimestre civil et le premier semestre civil de 2023. Mais Apple pourrait être en mesure de faire de la limonade de ce gâchis. Selon Kuo, le rôle de Foxconn en tant que fournisseur exclusif d’Apple pour les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra est menacé.

C’est en fait une bonne nouvelle pour Apple si elle peut rapidement trouver un remplaçant capable d’assembler un tel nombre de combinés. La société a cherché à diversifier sa production d’iPhone en dehors de la Chine afin de réduire le risque de pénurie de production. Le problème est de trouver une usine disposant d’un nombre suffisant de travailleurs expérimentés à faible coût capables de faire le travail et desservie par une chaîne d’approvisionnement capable de fabriquer des composants dans la quantité et la qualité dont Apple a besoin. Les possibilités comprennent l’expansion de la production actuelle d’iPhone en Inde ou le transfert de la production au Mexique ou au Vietnam.