Musk aurait licencié deux autres cadres de Twitter au milieu de rumeurs de nouveaux licenciements

Elon Musk a donné le coup d’envoi de sa prise de contrôle de Twitter en licenciant près de la moitié du personnel de l’entreprise, mais ce n’était que le début de l’exode massif de Twitter 1.0 — le terme de plus en plus populaire pour désigner la plateforme qui existait avant l’acquisition par Musk.

La nouvelle version de Twitter, celle qu’il appelle la version 2.0, fonctionne avec un effectif beaucoup plus réduit, suite à l’étrange e-mail envoyé par Musk au milieu de la nuit, dans lequel il demandait aux employés d’accepter de travailler « de manière extrêmement intensive » ou de démissionner de force avec trois mois d’indemnités de licenciement.

Des initiés ont affirmé que ce mandat de dernière minute ne s’est pas déroulé comme prévu, et qu’en fin de compte, environ 1 200 employés ont volontairement accepté l’indemnité de départ plutôt que de rester à travailler jusqu’à l’épuisement. De nombreux cadres ont également quitté l’entreprise au cours des deux dernières semaines, certains contre leur gré, d’autres volontairement. Dans la dernière mise à jour, deux autres anciens cadres de Twitter ont quitté l’entreprise, dont un qui avait prévu de démissionner, mais qui aurait été convaincu de rester à la dernière minute.

Selon des sources anonymes qui ont parlé à Bloomberg, Musk a licencié Robin Wheeler et Maggie Suniewick. La raison, selon les initiés, était leur refus de licencier des employés supplémentaires.

4 months @twitter has changed my life. No regrets. Just pride and respect for my team and for our partners. We showed up for each other and we always did the right thing. Experiencing this culture built around inclusivity and humanity will power me for years to come 🙏 💙 🫡

— Maggie McLean Suniewick (@maggiesuniewick) November 20, 2022