WhatsApp pourrait bientôt ajouter un outil de flou d’image pour les utilisateurs

WhatsApp dispose déjà de certains outils d’édition de médias, comme la possibilité d’ajouter des autocollants, de recadrer des photos, et plus encore, pour les utilisateurs mobiles comme pour les utilisateurs de bureau. La plateforme de messagerie appartenant à Meta prévoit d’ajouter plus de fonctionnalités à sa boîte à outils avec l’introduction d’une fonction de flou d’image, qui est maintenant en version bêta.

