Toutes les spécifications des Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont été divulguées

Les fuites du Pixel 7 prennent de l’ampleur chaque jour et si ce rythme se poursuit, Google n’aura rien de nouveau à révéler sur ces smartphones le 6 octobre, du moins c’est ce qu’il semble.

Nous avons vu quelques fuites de spécifications et de vidéos au cours du weekend qui ont révélé des détails inédits sur les prochains smartphones de Google. Elles ont laissé de côté certaines informations, mais Roland Quandt de WinFuture a comblé ces lacunes en publiant « la fiche technique officielle complète ».

Comme les rapports l’ont dit et Google elle-même a laissé échapper, les Pixel 7 et 7 Pro sont des mises à niveau incrémentales par rapport à leurs prédécesseurs, ce qui était à prévoir, car les modèles de l’année dernière sont venus avec beaucoup de changements, donc ce que la plupart d’entre nous espéraient était des raffinements de toute façon.

Quandt pense que le modèle Pro a un cadre en acier inoxydable, tandis que le modèle standard a un cadre en aluminium.

Pixel 7 Pixel 7 Pro Écran 6.32 pouces

2400 x 1080 pixels

1400 nits

90 Hz

OLED 6.7 pouces

3120 x 1440 pixels 1500 nits

120 Hz

pOLED Processeur Tensor G2 Tensor G2 RAM 8 Go 12 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go Batterie 4 355 mAh Li-Ion

Chargement sans fil

jusqu’à 72 heures d’autonomie avec Économie d’énergie extrême 5 000 mAh Li-Ion

Chargement sans fil

jusqu’à 72 heures d’autonomie avec Économie d’énergie extrême Caméras Arrière :

Capteur principal : 50 mégapixels, f/1.85, 1/1.3″, 82 FoV, OIS, autofocus

Capteur ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2.2, 106°, 1/2.9″, zoom numérique 8xAvant :

Capteur 10.8 mégapixels, f/2.2, 97°, 1/3.1″ Arrière : Capteur principal : 50 mégapixels, f/1.85, 1/1.3″, 82 FoV, OIS, autofocus

Capteur ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2.2, 1/2.9″, auto focus, 125 FOV

Capteur téléobjectif : 48 mégapixels f/3.5, 1/2.55″, OIS, autofocus, 30x Super Resolution Zoom, zoom optique 4.8xAvant :

Capteur 10.8 mégapixels, f/2.2, 93°, 1/3.1″ Connectivité 2G, 3G, 4G, 5G

Bluetooth 5.2

NFC

Wi-Fi 802.11ax 2G, 3G, 4G, 5G

Bluetooth 5.2

NFC

Wi-Fi 802.11ax Dimensions 155.64 x 73.16 x 8.7 mm 162.9 x 76.55 x 8.9 mm Logiciel Android 13 Android 13 Résistance IP68 IP68

Une mise à niveau incrémentale

Le rapport d’aujourd’hui réitère que le Pixel 7 Pro aura un écran de 6,7 pouces avec 3120 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz pour des visuels fluides, et une luminosité maximale de 1 200 nits. Le panneau lui-même est dit être plat, mais le verre Corning Gorilla Glass 7 sur le dessus donne l’illusion de côtés incurvés.

Le modèle standard dispose apparemment d’un écran de 6,32 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement respectable de 90 Hz et une luminosité maximale de 1 400 nits. Il est également protégé par le Gorilla Glass 7 Victus.

Les deux appareils seront alimentés par la puce interne Tensor G2, qui sera basée sur la technologie 4 nm légèrement plus avancée pour de meilleures performances et une consommation d’énergie réduite. Le Pixel 7 Pro sera livré avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1, tandis que le Pixel 7 disposera de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage.

Focus sur la photo

La matrice de la caméra arrière du Pro va s’améliorer, contrairement à ce que les rumeurs précédentes avaient dit. Il continuera à utiliser un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra-large de 12 mégapixels, mais il y aura un nouveau module de 48 mégapixels avec plus de zoom que le Pixel 6 Pro : zoom optique 5x et jusqu’à 30x Super Res Zoom, par opposition au zoom optique 4x et au zoom hybride 20x offerts par le prédécesseur.

Le modèle standard sera également doté des capteurs principal et ultra-large du Pro et, cette fois-ci, les deux smartphones auraient, selon les rumeurs, la même caméra frontale de 10,8 mégapixels, bien que le Pixel 7 aurait un avantage, car son écran permettra un champ de vision légèrement plus large.

Le Pixel 7 Pro obtiendra la batterie est de 5 000 mAh de son prédécesseur, mais il durera tout de même apparemment 3 heures de plus. Le modèle normal sera équipé d’une batterie plus petite de 259 mAh et de 4 355 mAh, mais cela ne devrait pas être une source d’inquiétude, car cette variante aura apparemment aussi une meilleure autonomie que son homologue de 2021.

La technologie de reconnaissance faciale est également de retour cette année et, bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans le rapport d’aujourd’hui, quelques nouvelles fonctions de caméra logicielle sont également attendues.

Les nouveaux smartphones de Google coûteront apparemment le même prix que le Pixel 6, dont le prix était raisonnable, et cela pourrait les aider à gagner une place dans la liste des meilleurs smartphones de 2022. Ils arriveront apparemment sur les étagères le 13 octobre.