Les délais de livraison de la gamme d’iPhone 14 Pro montrent une forte demande

Cela semble se produire chaque année. Les statistiques indiquent une légère baisse des ventes de la nouvelle série d’iPhone, alarmant les analystes qui dégradent les actions. Les nouvelles circulent et des articles sont rédigés sur la baisse des ventes des nouveaux smartphones et des informateurs parlent d’Apple qui aurait ordonné une baisse de la production d’iPhone. Un nouvel examen des données s’ensuit et, cette fois, les chiffres montrent qu’Apple est de nouveau sur la bonne voie, les ventes d’iPhone se situant exactement au niveau prévu.

L’année 2022 ne fait pas exception. L’autre jour, Bloomberg a fourni une information selon laquelle Apple allait réduire la production de l’iPhone 14 de près de 6 millions d’unités. Cela a conduit Bank of America à abaisser sa note sur les actions d’Apple en tant qu’investissement. Mais une autre maison de courtage a examiné d’autres données et est parvenue à une conclusion différente.

La société d’investissement Evercore, selon Seeking Alpha, a constaté un allongement des délais d’approvisionnement pour les modèles iPhone 14 Pro. Le délai d’attente est le temps qu’il faut pour recevoir son iPhone à partir du jour où il est commandé. Des délais de livraison plus longs indiquent généralement une forte demande pour un produit. Amit Daryanani, analyste chez Evercore, indique que les délais de livraison de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max ont récemment augmenté de 1 à 6 jours sur tous les marchés, à l’exception du Japon.

Darvanani dit que les délais pour l’iPhone 14 Pro Max sont dans la « zone des 30 jours », ce qui signifie que vous devrez attendre plus d’un mois pour obtenir le smartphone. Au début du mois, l’iPhone 14 Pro Max avait un délai de livraison de 36,5 jours, le plus élevé pour un produit Apple en 6 ans. Le délai de livraison de l’iPhone 14 Pro se situe dans « une fourchette de 20 jours ».

En Chine, l’iPhone 14 Pro Max a un délai de livraison de 36 jours, tandis que l’iPhone 14 Pro met 29 jours à être livré. Dans ce même pays, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus de base connaissent des délais de livraison « sensiblement plus élevés » que ceux dont bénéficient ces modèles sur d’autres marchés. Même si les modèles d’iPhone 14 non Pro ont des délais de livraison inférieurs en général à ceux des modèles Pro, ils ont récemment augmenté de 3 à 5 jours.

Des modèles Pro qui se différencient des modèles standard

L’analyste a attribué une note d’achat à l’action Apple et déclare : « Notre évaluation reste la même : alors que les unités seront stables ou légèrement en hausse, la véritable histoire ici est que [les prix de vente moyens] seront en hausse de plusieurs chiffres au [second semestre], ce qui permettra d’augmenter non seulement le trimestre de septembre, mais aussi probablement [le] trimestre de décembre ». En différenciant les modèles d’iPhone 14 non Pro et Pro cette année comme jamais auparavant, le géant technologique espérait entendre des nouvelles comme celle-ci, car les modèles Pro sont plus chers et rapportent plus de bénéfices à Apple.

Apple a fait en sorte que seuls les modèles d’iPhone 14 Pro les plus chers soient équipés de la nouvelle puce A16 Bionic et du nouveau centre de notification multitâche Dynamic Island. Les modèles d’iPhone 14 non Pro continuent non seulement à arborer l’encoche, mais ils sont équipés du SoC A15 Bionic de l’année dernière.

Parmi les autres différences des modèles Pro, citons le nouveau capteur d’image de 48 mégapixels (contre 12 mégapixels sur les smartphones non Pro), un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui n’est pas utilisé sur les appareils moins chers, et une version plus rapide de la puce mémoire RAM de 6 Go.

Si les analystes peuvent utiliser leur « instinct », des graphiques, des sources de la chaîne d’approvisionnement et d’autres outils pour les aider à analyser Apple, rien ne peut leur donner un instantané de la demande pour un nouveau modèle d’iPhone particulier que son délai de livraison. Et pourtant, les investisseurs continuent de s’acharner sur les actions d’Apple.