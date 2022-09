by

by

Des détails sur la Surface Pro 9 et le Surface Laptop 5 sont dévoilés

Le 22 septembre 2021, Microsoft a lancé 5 produits Surface lors de son événement de lancement de matériel d’automne, dont la Surface Pro 8, le Surface Duo 2, la Surface Laptop Studio, la Surface Go 3 et la Surface Pro X. Et après de multiples rumeurs sur la possibilité que Microsoft organise un événement analogue en 2022, la société a indiqué hier qu’un tel événement Surface aura lieu le 12 octobre à 16 heures, heure de Paris.

Certaines de ces sources ont précédemment évoqué de nouveaux produits que Microsoft pourrait annoncer lors de cet événement, les plus attendus étant la Surface Pro 9 5G, le Surface Laptop 5, et le Surface Studio 3. En plus de ces produits, cet événement pourrait également voir le lancement du très controversé Surface Gaming Laptop.

Alors que la plupart de ces rumeurs ne faisaient que parler des produits que Microsoft pourrait lancer le mois prochain, un récent rapport de WinFuture a révélé des détails intéressants sur la Surface Pro 9 et le Surface Laptop 5.

Selon WinFuture, la Surface Pro 9 sera équipée de la toute dernière génération de processeurs Alder Lake d’Intel. Le rapport ajoute que la variante de base du Surface Pro 9 utilisera la puce Intel Core i5-1235U, tandis que les variantes plus puissantes pourraient être équipées du processeur Intel Core i7 1255 U. L’utilisation de ces puces devrait se traduire par des gains de performances notables, même pour la variante de base du produit, avec une amélioration de 22 % des performances globales par rapport au modèle de l’année dernière.

Sur la variante haut de gamme, l’augmentation des performances n’est pas aussi prononcée, avec une amélioration estimée à 12 % par rapport au modèle sortant. En outre, les éditions 2022 de la Surface Pro 9 sont censées offrir jusqu’à 1 To de stockage à l’aide de SSD NVMe, et les variantes supérieures obtiendront probablement jusqu’à 16 Go de RAM. Un aspect qui est susceptible de rester inchangé est l’écran PixelSense de 13,5 pouces.

Des puces Intel Alder Lake sous le capot

Le Surface Laptop 5 devrait bénéficier des mêmes options de processeur que le Surface Pro 9, avec les variantes de base recevant la puce Intel Core i5-1235U, et la variante supérieure utilisant le processeur Intel Core i5-1235U. La variante européenne du Surface Laptop pourrait être proposée avec jusqu’à 1 To de stockage et jusqu’à 16 Go de RAM.

En plus de ces changements incrémentiels, la Surface Pro 9 est susceptible d’obtenir deux options de couleur supplémentaires appelées Forest — vaguement décrit comme une « sorte de vert » — et Sapphire — susceptible d’être un « bleu plus ou moins fort ». Il reste à voir, bien sûr, si la disponibilité de ces deux options de couleur supplémentaires sera limitée d’une manière ou d’une autre à certaines régions ou configurations et si Microsoft peut sortir les quatre versions en même temps.

Des produits plus chers

Tout comme sa prédécesseur de 2021, la Surface Pro 9 ne sera peut-être pas proposée dans une variante Intel Core i3 abordable (du moins pour un usage grand public), mais à partir d’un prix plutôt élevé de 1 300 € en Europe, avec une puce Core i5 et un SSD de 256 Go associé à 8 Go de RAM.

Dernier point, mais certainement pas le moindre, la Surface Pro 9 est également pressentie pour se vanter d’une architecture ARM, laissant sous-entendre que la famille Surface Pro X pourrait disparaître pour des versions dotées d’une puce Microsoft SQ3 avec une connectivité 5G intégrée et des prix inconnus. Autrement dit, le mystère et l’intrigue entourent toujours la prochaine « Pro la plus puissante » de Microsoft.