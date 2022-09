Google facilite la suppression de vos informations personnelles des résultats de recherche

by

by

Que diriez-vous de supprimer certaines de vos informations personnelles identifiables et de vos coordonnées des résultats de recherche Google ? En mai dernier, lors de la conférence Google I/O, la société a annoncé son nouvel outil « Résultats vous concernant », qui permet de demander la suppression d’informations personnelles telles que votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique dans les résultats de recherche. Et cet outil « Résultats vous concernant » est maintenant disponible pour certains utilisateurs d’Android.

Pour savoir si l’outil « Résultats vous concernant » est déjà disponible sur votre appareil Android, ouvrez l’application Google et appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de l’écran. Dans le menu qui s’affiche, vous verrez une liste de « Résultats sur vous », qui est répertoriée comme une version bêta. Cliquez dessus et vous serez dirigé vers une page en couleur, avec un en-tête bleu et les mots « Prenez le contrôle des résultats vous concernant ».

Google écrit : « Vous pouvez partager vos informations — ou non. Nous sommes là pour vous aider à supprimer les informations personnelles que vous voyez sur Google ». En cliquant sur le bouton bleu en forme de pilule qui indique « Apprendre comment », vous êtes invité à utiliser la recherche Google pour rechercher votre nom complet (en ajoutant votre ville d’origine si nécessaire) afin de voir quel type d’informations Google possède sur vous.

Si vous trouvez des données personnelles dans les résultats de la recherche, appuyez sur le menu à trois boutons situés à côté de ces résultats. Appuyez ensuite sur le bouton Supprimer le résultat, qui vous guidera dans la procédure d’envoi d’une demande à Google pour que ces informations soient supprimées de la recherche.

Google a inclus un avertissement sur la manière dont il décide d’accéder ou non à votre demande d’élimination des données personnelles de la recherche. La société a déclaré : « Il est important de noter que lorsque nous recevons des demandes de suppression, nous évaluons tout le contenu de la page Web pour nous assurer que nous ne limitons pas la disponibilité d’autres informations qui sont largement utiles, par exemple dans les articles d’actualité ».

En cours de déploiement

Et comme le souligne Google, « la suppression des informations de contact de Google Recherche ne les supprime pas du Web, c’est pourquoi vous pouvez souhaiter contacter directement le site d’hébergement, si vous êtes à l’aise pour le faire ».

Avec « Résultats sur vous », vous pouvez également vérifier l’état d’avancement de vos demandes actives de suppression de données personnelles dans les recherches et également faire une autre demande pour supprimer encore plus d’informations personnelles.

La fonctionnalité « Résultats vous concernant » est en cours de déploiement aux États-Unis et en Europe. Cependant, même en Europe, le déploiement n’est pas encore terminé. Il est donc possible que vous ne l’ayez pas encore reçu. Si tel est le cas, vous pouvez demander que vos informations nominatives soient supprimées de Google Recherche directement à partir de cette page d’assistance Google.