Le correcteur orthographique de votre navigateur pourrait divulguer des informations sensibles

Bleeping Computer a déclaré avoir découvert la transmission de noms d’utilisateur à SSA.gov, Bank of America et Verizon, en utilisant Chrome, les mots de passe étant également exposés à CNN et Facebook uniquement lorsque le bouton « Afficher le mot de passe » ou équivalent avait été cliqué.

En travaillant conjointement avec la plupart des champs de texte d’une page Web, les deux outils ont accès à « pratiquement tout » , selon otto-js. Cela signifie que toutes les données que vous saisissez en ligne, y compris votre date de naissance, vos détails de paiement, vos coordonnées et vos identifiants de connexion, pourraient être renvoyées à Google et à Microsoft.