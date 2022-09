Lorsque Apple nous a présenté l’iPhone 14, elle a expliqué que le nouveau système de gestion de la chaleur permettrait de retirer plus facilement la vitre arrière sans avoir à remplacer une partie supplémentaire du châssis. Aujourd’hui, un démontage de l’appareil effectué par les experts en autoréparation d’iFixit a montré que c’était vrai et a démontré à quel point cela facilite la réparation du smartphone.

Avec les anciens modèles d’iPhone, y compris les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, le remplacement de la vitre arrière nécessitait plus d’expertise que certains experts en réparation de smartphones pouvaient fournir. Comme l’indique iFixit, la méthode la plus « facile » implique l’utilisation d’une découpe laser et le grattage des éclats de verre avec des lames de rasoir. Le site précise que l’auto-réparation de la vitre arrière n’est « pas vraiment un processus viable pour les bricoleurs ».

Sur l’iPhone 14, en revanche, la vitre arrière est fixée avec deux vis, un connecteur et de l’adhésif. C’est tout. L’écran avant est fixé de la même manière, avec seulement deux vis. iFixit décrit ce niveau de simplicité et d’accès comme étant « incroyable », et les photos montrant à quel point il semble facile de le retirer et de le réparer nous amènent à être d’accord.

Il convient de noter que les smartphones Android de Samsung sont tout aussi difficiles à réparer, comme l’iPhone 14 Pro, et nécessitent des outils et des connaissances étendues.

Apple propose un programme d’auto-réparation pour ses modèles d’iPhone les plus récents, et on peut supposer que cela inclura l’iPhone 14. Si ce nouveau design semble beaucoup plus facile à réparer, on peut espérer que cela rendra les réparations beaucoup moins chères, en particulier pour les personnes qui n’adhèrent pas au programme de garantie d’Apple ou à un programme d’assurance analogue.

Apple reste discrète

Il est intéressant de noter qu’Apple a fait la promotion de ce système en tant que gestion de la chaleur et a peu mentionné le fait qu’il pourrait faciliter l’autoréparation. Apple a semblé ouvrir des voies d’assistance pour les amateurs de réparation à domicile, mais reste naturellement équivoque sur l’autoréparation.

Bien qu’il y ait de nombreuses raisons pour lesquelles les améliorations de la conception peuvent bénéficier à la fois aux performances de l’utilisateur et à la réparabilité, il est compréhensible qu’Apple ne veuille pas diffuser cette fonctionnalité aux propriétaires, en particulier ceux qui ont opté pour le prix le plus bas, au risque de déconcerter les acheteurs qui ont opté pour les modèles beaucoup plus chers.