Apple augmente drastiquement le prix du remplacement de la batterie de l’iPhone 14

L’époque des remplacements de batteries d’iPhone gratuits ou à 29 euros qu’Apple avait lancée après les nombreuses discussions concernant « l’obsolescence programmée » est révolue depuis longtemps, et le remplacement d’une batterie d’iPhone de la série 14 vous coûtera désormais un peu plus cher que celui de leurs homologues de l’iPhone 13.

