La France a mis au point une IA qui révèle plus de 20 000 piscines non déclarées

Vous ne pouvez pas fuir les autorités fiscales, surtout si elles sont dotées d’une intelligence artificielle. L’administration fiscale française a découvert 20 356 piscines de ménages qui n’avaient pas été déclarées auparavant grâce à une technologie de vision artificielle développée par la société informatique française Capgemini.

Les propriétaires de ces piscines non déclarées ont reçu des factures d’un montant total d’environ 10 millions d’euros. Grâce à l’informatique sur le cloud de Google, le logiciel de Capgemini détecte automatiquement les piscines sur les photos aériennes (en recherchant les rectangles bleus, par exemple). Il compare ces résultats aux données des bases de données immobilières et fiscales pour découvrir les piscines non déclarées.

Le propriétaire enfreint la législation fiscale s’il découvre qu’une certaine adresse n’a pas de piscine enregistrée.

L’initiative ne couvrait que 9 des 96 départements métropolitains lorsqu’elle a démarré en octobre dernier. Le Fisc rapporte que le système avait initialement un taux d’erreur de 30 % et confondait les panneaux solaires avec les piscines, mais il affirme que la précision s’est améliorée depuis.

En raison de la récente vague de chaleur, les piscines privées ont récemment gagné en popularité, mais elles divisent également en raison de leur utilisation d’eau alors qu’ils sont aux prises avec une sécheresse historique.

« Nous ciblons particulièrement les extensions de maison comme les vérandas, mais nous devons être sûrs que le logiciel puisse trouver des bâtiments à forte emprise au sol et non le chenil du chien ou la maison de jeu des enfants », a déclaré Antoine Magnant, le directeur général adjoint des finances publiques, dans une déclaration au journal Le Parisien.

Marge d’erreur

L’équipe technique de l’administration fiscale affirme toutefois ne pas être encore en mesure de déterminer si un objet rectangulaire sur une image aérienne est une annexe ou une tente, une terrasse, voire une bâche positionnée au sol.

En avril dernier, le logiciel développé par Google et Capgemini présentait une marge d’erreur de 30 %. Comme rapporté précédemment, l’IA a confondu des panneaux solaires avec des piscines et n’aurait pas réussi à collecter des extensions imposables dissimulées derrière des arbres ou des bâtiments. Mais d’autres tests sont en cours pour améliorer la technologie.

Magnant a déclaré que la deuxième étape de leurs recherches leur permettrait de vérifier si une propriété est inoccupée et n’a plus besoin d’être taxée. Selon la DGFiP, l’autorité des finances publiques, le programme d’IA va maintenant être mis en œuvre à l’échelle nationale et pourrait se traduire par 40 millions d’euros supplémentaires de taxes sur les piscines privées d’ici 2023.