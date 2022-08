Contrairement à Sony, Microsoft n’augmentera pas les prix de ses Xbox Series X|S

« L’environnement économique mondial est un défi que beaucoup d’entre vous à travers le monde connaissent sans doute. Nous observons des taux d’inflation élevés, ainsi que des tendances monétaires défavorables, qui ont un impact sur les consommateurs et créent une pression sur de nombreuses industries », explique Sony dans l’annonce officielle. « En raison de ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la décision difficile d’augmenter le prix de détail recommandé (RRP) de la PlayStation 5 sur certains marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine (LATAM), ainsi qu’au Canada. Il n’y aura pas d’augmentation de prix aux États-Unis ».

