Instagram déploie des filtres de contenu sensible pour les adolescents

Les comptes Instagram sont généralement limités à « Standard » par défaut, mais cela va bientôt changer pour les utilisateurs de moins de 16 ans, selon la plateforme appartenant à Meta. Lorsque de nouveaux utilisateurs de moins de 16 ans rejoignent le site, le contenu sensible leur sera désormais caché par défaut, réduisant ainsi la probabilité qu’ils tombent sur du contenu potentiellement sensible.

Les labels des filtres de contenu sensible d’Instagram ont été modifiés en « Plus », « Standard » et « Moins » plus tôt en juin. Ce changement a été effectué pour faciliter la compréhension afin que les gens puissent prendre de meilleures décisions.

Les adolescents n’ont plus que deux options pour le contrôle du contenu sensible : « Standard » et « Moins ». Les nouveaux utilisateurs de moins de 16 ans sur Instagram seront automatiquement placés dans le mode « Moins ». Instagram fournira désormais un message aux jeunes qui sont déjà utilisateurs, les poussant à choisir l’expérience « Moins ».

Il sera ainsi plus difficile pour les jeunes de trouver des contenus ou des profils potentiellement dangereux dans les rubriques Recherche, Explorer, Pages Hashtag, Reels, Recommandations de flux et Comptes suggérés.

Les adolescents qui utilisent actuellement le service se verront rappeler d’ajuster leurs paramètres de confidentialité et de sécurité à l’avenir. La plateforme indique qu’elle invitera les adolescents à évaluer les paramètres liés à la « gestion des personnes autorisées à partager leurs contenus, des personnes autorisées à leur envoyer des messages et à les contacter, des contenus auxquels ils peuvent accéder et de la manière dont ils peuvent gérer le temps passé sur Instagram ».

Des outils supplémentaires, tels que le contrôle des commentaires, la restriction, le blocage et la mise en sourdine, sont disponibles pour vous aider à façonner votre expérience Instagram, indique ainsi l’article d’Instagram.

Un processus simplifié

Pour afficher votre contrôle du contenu sensible :

Allez sur votre profil Cliquez sur le menu Paramètres dans le coin supérieur droit Cliquez sur Compte Cliquez sur Contrôle du contenu sensible. Ici, vous pouvez décider de conserver le paramètre par défaut, c’est-à-dire Standard, Plus ou Moins.

À partir d’aujourd’hui, le contrôle du contenu sensible sera appliqué partout où nous avons des recommandations.

