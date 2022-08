Votre Steam Deck pourrait arriver à la fin du mois de septembre au lieu du 4e trimestre

Non seulement vous obtiendrez votre Steam Deck d’ici la fin de l’année, mais vous pourriez également voir votre PC de jeu portable tant attendu encore plus tôt que cela. Valve vient d’annoncer que « quelques personnes » devraient voir leurs réservations avancées au 3e trimestre au lieu du 4e, ce qui signifie qu’ils recevront un e-mail leur permettant d’acheter la console 419 euros d’ici la fin septembre, si ce n’est plus tôt.

L’attente ne devrait pas non plus être très longue après avoir reçu cet e-mail : Valve n’envoie pas les e-mails avant que les consoles soient prêtes à être expédiées. Si vous vous connectez à Steam, vous pouvez vérifier votre réservation ici.

Great news! We are making more Steam Decks than ever, and have just updated shipping window estimates for reservation holders. If you were previously in the Q4 (Oct-Dec) window, take a look—you might be in Q3 now! https://t.co/AcuGmUy8LN pic.twitter.com/KinXBnFMSb

—Steam Deck (@OnDeck) August 24, 2022