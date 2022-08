Microsoft devrait planifier la sortie de Windows 11 22H2 pour le 20 septembre

Microsoft a publié Windows 11 l’année dernière, et depuis lors, la société travaille sur la première mise à jour majeure. Microsoft prévoirait de donner le coup d’envoi de la disponibilité générale de la première grande mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 pour le 20 septembre 2022. La firme elle-même ne s’est pas encore exprimée à ce sujet et ne le fera probablement que peu de temps avant la sortie.

C’est du moins ce qu’elle a fait par le passé — il est rare que Microsoft annonce à l’avance un saut de version comme la mise à jour 22H2 de Windows 11 désormais imminente, avec une date de lancement. Pourtant, il y a toujours des rumeurs sur les possibles dates — cette fois-ci, elles proviennent de Windows Central. Aucun événement (public) n’est prévu à cette date, mais la société organisera une conférence Ignite en personne du 12 au 14 octobre.

L’auteur Zac Bowden écrit qu’il a reçu de ses contacts de nouvelles informations sur la disponibilité générale de Windows 11 22H2. Ces informations sont même assez concrètes et coïncident avec d’autres indications qui avaient filtré ces derniers jours. De plus, Zac Bowden est considéré comme un informateur fiable.

I’m hearing that MS plans to start rolling out Windows 11 version 22H2 on Sept 20. First “moment” update scheduled for before the end of this year, possibly as soon as October. Dates could still move, but that’s the current plan: https://t.co/siOxGU5Mlh

