Une vidéo explique les différences de conception entre l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 13 Pro Max

L’événement de lancement de l’iPhone 14 est maintenant dans moins d’un mois, en supposant que la fuite d’hier concernant une révélation plus tôt que prévu est légitime. Il est à peu près établi que l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces seront dépourvus de l’encoche ainsi que de la caméra principale de 12 mégapixels. Des vidéos et des images d’un iPhone 14 Pro Max factice permettent de visualiser à quoi ressemblera le produit final.

Postés par l’utilisateur Twitter @lipilipsi, les images et le clip vidéo comparent le design de l’iPhone 14 Pro Max à celui de l’iPhone 13 Pro Max. Bien que les smartphones aient le même design général, deux changements significatifs ont été apportés : l’iPhone 14 Pro Max a des découpes en forme de pilule et de poinçon pour la technologie Face ID et la caméra frontale au lieu d’une encoche et il a également une bosse de caméra plus épaisse.

Cela correspond aux rumeurs que nous avons entendues. Il est fort probable que l’iPhone 14 Pro et Pro Max remplace le capteur principal de 12 mégapixels par une caméra de 48 mégapixels et que le nouveau module soit 57 % plus grand que l’appareil qu’il remplace. Cela se traduira par un bloc de caméra plus grand.

Selon les schémas précédemment divulgués, l’épaisseur du bloc de la caméra passera de 3,60 mm à 4,17 mm, et la taille de la bosse pourrait également augmenter de près de 5 % dans chaque direction, ce qui se traduira par une augmentation de la largeur de 35,01 mm à 36,73 mm et de la hauteur de 36,24 mm à 38,21 mm.

Le nouveau capteur permettra théoriquement de prendre des photos plus lumineuses et plus détaillées et permettra également l’enregistrement de vidéos 8 K. Ces améliorations pourraient aider l’iPhone 14 Pro Max à devenir le meilleur photophone de 2022.

Une annonce le 6 septembre ?

Le smartphone lui-même pourrait également être un peu plus épais et plus large que le modèle sortant. Selon une fuite, l’iPhone 14 Pro Max aura une largeur de 78,78 mm, alors que l’iPhone 13 Pro Max a une largeur de 78,1 mm. Le smartphone aurait une épaisseur de 7,85 mm (sans la bosse de la caméra), ce qui le rendrait plus épais que l’iPhone 13 Pro Max de 7,65 mm.

L’iPhone 14 Pro et Pro Max serait alimenté par la nouvelle puce A16 Bionic de 5 nm. L’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces resteront vraisemblablement équipés de la puce A15 Bionic. Les modèles standard sont également susceptibles de conserver la caméra principale de 12 mégapixels ainsi que l’encoche.

Les modèles standards seraient disponibles dans les teintes vertes, violettes, bleues, noires, blanches et rouges, et les modèles Pro seront disponibles en vert, violet, argent, or et graphite. On pensait auparavant que la famille iPhone 14 serait présentée le 13 septembre, mais il semble maintenant qu’elle sera annoncée le 6 septembre et mise en vente le 16 septembre.