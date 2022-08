Le Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition est disponible dans plus de 70 styles de couleurs

Le Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition de Samsung se déclinera en plus de 70 styles de combinaison de couleurs, a officiellement confirmé le célèbre fabricant de smartphones sud-coréen.

Samsung a également confirmé que ses offres à venir, telles que le Galaxy Z Fold 4 et la Galaxy Watch 5, obtiennent de nouvelles options de couleurs excitantes, élargissant ainsi les choix de ses clients.

Avant la sortie officielle de sa nouvelle gamme de smartphones pliables, le fabricant sud-coréen a officiellement confirmé les nouvelles options de couleur de son prochain smartphone pliable à clapet. Samsung augmente le nombre de combinaisons de couleurs pour le tout nouveau Galaxy Z Flip 4, grâce à son programme spécial Bespoke Edition.

Selon le dernier rapport d’Android Central, la variante Bespoke Edition du géant technologique coréen apporte de nombreuses combinaisons de couleurs aux appareils mobiles Galaxy. Elle permet essentiellement à ses clients de personnaliser le style de leurs smartphones en mélangeant et en assortissant leurs couleurs. Il convient de noter que l’itération actuelle du smartphone pliable à clapet, le Galaxy Z Flip 3, propose également une version Bespoke Edition.

Cependant, cette fois-ci, le prochain Galaxy Z Flip 4 offre plus de combinaisons de couleurs que son prédécesseur — 49 combinaisons de couleurs au total.

D’autres informations sur le Galaxy Z Fold 4 et la Galaxy Watch 5

Et en plus de cela, le prochain smartphone à clapet de Samsung sort également son édition spéciale Bespoke Edition à davantage d’endroits dans le monde. Samsung affirme qu’il arrivera dans davantage de territoires en Europe et en Asie.

Outre les nouvelles options de couleur du Z Flip 4 Bespoke Edition, Samsung a également confirmé les nouvelles variantes de couleur du Galaxy Z Fold 4 sur son site Web. Une fois qu’il aura fait ses débuts, le Galaxy Z Fold 4 sera proposé en options noire, or clair et grise. Android Central note qu’il est intéressant de noter que le choix du rouge bourgogne, suggéré par les rumeurs, n’est pas retenu. Pendant ce temps, la prochaine Galaxy Watch 5 sera lancée dans les coloris argent, graphite, bleu, et or.