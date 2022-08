Le service TikTok Music pourrait être le prochain projet de Byte Dance

Vous avez déjà regardé des vidéos TikTok et aimé une chanson, puis vous avez dû sortir et la trouver sur Spotify ou Apple Music ? Vous pourrez peut-être bientôt sauter cette étape supplémentaire. Selon un brevet déposé récemment, la société mère de TikTok, ByteDance souhaite développer un service musical TikTok. Cela semble être une étape très naturelle pour l’application.

En mai 2022, ByteDance a déposé une demande de marque pour « TikTok Music » auprès de l’US Patent and Trademark Office. Elle comportera des options pour « acheter, jouer, partager, télécharger de la musique, des chansons, des albums, des paroles ». En outre, TikTok Music offrira des options permettant de « diffuser de l’audio et de la vidéo en direct », « d’éditer et de télécharger des photos en couverture de listes de lecture » et de « commenter de la musique, des chansons et des albums ».

Bien que cette demande de marque ait été soumise en mai, l’idée existe depuis bien plus longtemps. Byte Dance a déposé une demande de marque en novembre en Australie, mais la société a déjà une application de streaming, « Resso », sur les marchés de l’Inde, du Brésil et de l’Indonésie.

Resso se porte très bien depuis l’année dernière. Un bouton a été ajouté à l’application TikTok pour permettre aux utilisateurs de Resso de basculer vers ce service pour écouter l’intégralité de la chanson. Il y avait des plans évidents pour éloigner les utilisateurs de l’application gratuite TikTok et les rediriger vers le service d’abonnement musical. Cependant, d’anciens employés de Resso ont déclaré que l’application TikTok, propriété de la Chine, était interdite en Inde en raison d’un différend politique entre l’Inde et la Chine.

Byte Dance a également des projets au-delà d’un service musical TikTok. La liste des marques déposées comprend une application qui permettra aux utilisateurs de « diffuser en direct des programmes de médias interactifs audio et vidéo dans le domaine du divertissement, de la mode, du sport et de l’actualité ».

TikTok Music aura-t-il du succès ?

Il est logique de ne pas s’attarder sur les problèmes de l’Inde et de se lancer sur les marchés lucratifs de l’Australie et des États-Unis, ainsi que d’utiliser le nom « TikTok Music » pour profiter du succès du nom. Toutefois, ByteDance devra franchir d’autres obstacles aux États-Unis.

ByteDance devra démontrer qu’elle utilise la marque pour les services mentionnés dans la demande ou qu’elle a l’intention de l’utiliser pour vendre un produit afin de respecter le droit des marques. Pour cette raison, « une entreprise de la taille de TikTok ou de ByteDance ne déposera des demandes d’enregistrement de marques que pour des articles qu’elle envisage sérieusement », a déclaré Josh Gerben, avocat spécialisé dans les marques, du cabinet Gerben Law Firm.

En outre, la FCC essaie d’obtenir que l’App Store et Google Play abandonnent l’application TikTok pour des raisons de sécurité. Il ne semble pas qu’ils seraient plus enclins à vouloir le service TikTok Music qui permettra aux utilisateurs de rester plus longtemps avec l’application.

TikTok est en train de prouver une chose que j’ai souvent mentionnée dans mes articles : la pollinisation croisée des entreprises technologiques. Bientôt, elles offriront toutes les mêmes services. Elles semblent toutes copier les succès des autres, et se battent parfois pour cela devant les tribunaux.

Ce qui sera intéressant, c’est l’impact de TikTok Music sur les autres services musicaux, comme Apple Music et Spotify. À l’heure actuelle, si vous êtes sur TikTok et que vous souhaitez écouter la chanson dans son intégralité, vous devez passer à l’une des autres applications pour l’entendre. Les plans de ByteDance inciteront les utilisateurs à rester sur TikTok.