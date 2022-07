Amazon transforme peu à peu Alexa en un assistant virtuel totalement automatisé

Amazon apporte un tas de changements à l’expérience utilisateur d’Alexa, tous avec la même idée en tête : rendre l’assistant virtuel plus facile à utiliser. Amazon a dévoilé une série de nouvelles fonctions de développement axées sur Alexa dans le cadre de sa conférence annuelle Alexa — et certaines pourraient modifier considérablement la façon dont nous interagissons avec les appareils de la maison connectée du constructeur.

Conçues pour améliorer l’utilisation dans le monde réel des produits alimentés par Alexa, comme ceux des gammes Echo Dot et Echo Show d’Amazon, les mises à jour incluent la possibilité de mettre en œuvre plusieurs services vocaux sur certains appareils, une série de fonctions permettant d’acheter des produits de manière plus transparente par Alexa, et une configuration plus simple des appareils Alexa.

Bientôt, par exemple, vous pourrez poser à Alexa un grand nombre de questions plus ciblées sur l’achat de produits spécifiquement mis en avant par les développeurs qui créent des compétences Alexa, notamment « Quelles sont les critiques d’Amazon ? », « Combien cela coûte-t-il ? » ou « Quand peut-il être livré ? ». Pourquoi les développeurs feraient-ils cela ? Certains pourraient gagner des commissions sur les produits que les clients d’Amazon achètent par le biais du système.

Par ailleurs, Amazon a annoncé un nouveau SDK — Alexa Connect Kit (ACK) SDK for Matter (la nouvelle norme de la maison connectée soutenue par Amazon, Apple, Google et d’autres) pour simplifier le processus de développement pour les fabricants d’appareils. Les fabricants d’appareils utilisant ACK SDK for Matter pourront également tirer parti de Frustration-Free Setup (FSS). FFS for Matter permettra aux clients d’ajouter des appareils de la maison connectée conformes à Matter à Alexa avec une expérience zéro-touch, où les appareils sont automatiquement connectés au réseau, et la configuration peut commencer dès que l’appareil est mis sous tension.

Amazon a également annoncé un partenariat avec le fabricant de produits audio Skullcandy lors de sa récente conférence des développeurs. Les deux entreprises se sont associées pour permettre aux propriétaires des prochains casques Push Active et Grind Series de cette dernière marque d’utiliser les commandes « Alexa » et « Hey Skullcandy » de manière interchangeable — un partenariat qui augure bien de l’avenir des appareils multi-assistants.

Du boulot pour les développeurs

Ces mises à jour ne sont pas non plus les premières nouvelles compétences Alexa à être annoncées en 2022. Lors de la conférence annuelle re : Mars de cette année, Amazon a révélé une compétence résolument effrayante qui donne à Alexa la capacité d’imiter la voix d’autres personnes, et il y a quelques mois, le populaire assistant vocal a appris à répondre et à effectuer des actions sans avoir besoin d’entendre la commande « Hey Alexa ».

Amazon nous a dit que certains de ces outils de développement Alexa, comme l’Alexa Shopping Kit et l’Alexa Skill Deals, sont disponibles pour les développeurs dès maintenant. D’autres seront bientôt disponibles.

Si Amazon parvient à faire fonctionner tout cela, elle aura fait un pas en avant vers la résolution de l’un des principaux problèmes des assistants vocaux : il est difficile de savoir ce qu’ils peuvent faire, de sorte que la plupart des utilisateurs choisissent par défaut la musique, les lumières et les minuteurs, ce qui signifie que les développeurs n’ont aucune raison d’investir dans la plateforme, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont rien à faire.