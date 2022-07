Fitbit Sense 2 et Versa 4 : une fuite révèle un nouveau bouton physique

Les séries Fitbit Sense et Versa font partie des wearables préférés des utilisateurs, transformant les fantastiques trackers d’activité de Fitbit en smartwatches plus complètes. Cependant, ces montres ont été lancées en 2020, ce qui signifie qu’une mise à jour s’impose. Heureusement, nous venons peut-être d’avoir un aperçu détaillé des prochaines Sense 2 et Versa 4.

Les images ont été publiées publiquement sur un organisme de réglementation, selon 9to5Google, qui a publié plusieurs des images. Les photos montrent deux smartwatches de forme carrée d’apparence analogue, bien qu’il semble y avoir quelques changements notables à venir sur la Sense 2.

D’après les images, Fitbit semble avoir modifié la conception du cadre métallique autour de l’écran utilisé pour prendre les lectures ECG, qui semble maintenant être intégré dans les rebords de l’écran.

De plus, les capteurs arrière semblent être disposés différemment, bien que le but de ce changement particulier ne soit pas clair.

Cela dit, les utilisateurs de la Sense originale seront peut-être heureux d’apprendre que Fitbit semble abandonner le faux bouton pour un vrai. De nombreux utilisateurs se sont plaints que le « bouton » capacitif de la Sense originale n’était pas très réactif, donc cette amélioration devrait être la bienvenue.

Versa 4, pas de grands changements

Quant à la Versa 4, il n’y a pas beaucoup de changements. La montre semble également avoir un nouveau bouton physique, mais pas grand-chose d’autre. Cela a été montré dans une précédente fuite, ce qui confirme encore plus le nouveau design.

Comme son prédécesseur, elle ne semble pas non plus prendre en charge l’ECG, ce qui pourrait être une déception pour certains, mais aidera probablement à maintenir le prix bas pour les utilisateurs qui peuvent ne pas se soucier autant de la métrique. Cela dit, la Versa 3 est l’un des meilleurs appareils Fitbit, donc son successeur n’a probablement pas besoin de réinventer la roue pour bien se vendre.

Avec les images réglementaires déjà publiées, il semble probable que ces montres seront prochainement lancées. La Sense et la Versa 3 sont arrivées en septembre 2020, donc cela semble être un bon moment pour présenter les prochains modèles, surtout avec les vacances qui suivent quelques mois plus tard.

Pas encore de signes de Google

Fitbit a intégré la famille Google en 2019, mais nous n’avons pas encore vu de véritables preuves de l’accord : les produits de Fitbit n’ont pas changé de façon spectaculaire depuis lors, et les applications Fitbit et Google Fit restent complètement séparées l’une de l’autre.

Les smartwatches Fitbit actuelles ne fonctionnent pas sous Wear OS, et il ne semble pas que les nouvelles le feront. Pour l’instant, vous avez besoin d’une application tierce pour synchroniser vos statistiques de Fitbit à Google Fit — ce qui est étrange étant donné que les deux sociétés travaillent désormais ensemble. Nous devrons attendre de voir quelles modifications logicielles seront apportées avec l’arrivée du Fitbit Sense 2 et du Fitbit Versa 4. Il est possible qu’il y ait un support supplémentaire pour Google Fit, ou autre chose en termes d’intégration et de compatibilité des applications. Le temps nous le dira.

Ce que nous savons, c’est que la Google Pixel Watch est en route, ce qui pourrait être l’avenir des smartwatches développées par Google et Fitbit. Il n’est pas nécessairement certain que nous allons obtenir un Fitbit Sense 3 ou un Fitbit Versa 5 à l’avenir.