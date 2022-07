Le démontage du Xiaomi 12S Ultra montre son énorme capteur de 1 pouce

La disposition voit également la RAM, le stockage et la puce Snapdragon 8+ Gen 1 sur le même côté. Une chambre à vapeur personnalisée, des feuilles de cuivre et de la pâte thermique se combinent pour assurer une gestion optimale de la chaleur de l’appareil. Le module principal de la caméra du 12S Ultra a une épaisseur de 1,1 cm, révélant une énorme bosse de caméra.

Une énorme partie de l’espace à l’intérieur du Xiaomi 12S Ultra est consacrée au système de caméra — à côté du module principal de 1 pouce, il y a une caméra périscopique de 48 mégapixels avec des capacités de zoom optique 5x et une autre caméra ultra-large de 48 mégapixels. Il y a beaucoup de choses en plus de ce capteur de 1 pouce. Il y a une nouvelle lentille asphérique 8P qui aide davantage à lutter contre les reflets, les images fantômes, l’aberration chromatique et d’autres artefacts photographiques.

Le Xiaomi 12S Ultra est fraîchement sorti, mais nous avons déjà un démontage révélant quelques détails intéressants sur ledit smartphone. L’un des aspects les plus intéressants du modèle est sans aucun doute le capteur de caméra Sony IMX989 de 1 pouce — le plus grand à ce jour construit spécifiquement pour être utilisé dans un téléphone.