La Apple Watch Series 8 serait capable de prendre votre température

Le capteur de température corporelle de la prochaine Apple Watch Series 8 pourrait être plus performant que ce que les précédentes rumeurs nous avaient laissé croire. Dans la nouvelle édition de sa lettre d’information dominicale, l’estimé journaliste Mark Gurman affirme que l’Apple Watch Series 8 sera capable de dire si quelqu’un a de la fièvre. Plus tôt, il a été rapporté que le capteur de température de la Watch 8 ne serait utile que pour la planification de la fertilité.

Contrairement aux thermomètres classiques, les smartwatches ne peuvent pas mesurer la température centrale du corps, et elles doivent donc utiliser un algorithme pour déterminer la température précise d’une personne. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo avait précédemment déclaré qu’Apple avait perfectionné l’algorithme.

Gurman indique qu’Apple a donné son feu vert à la fonction de détection de la température corporelle de la montre et que la Watch Series 8 et l’édition robuste dont on parle seront toutes deux équipées du capteur. Il est peu probable que le modèle SE, moins cher, en soit équipé.

En d’autres termes, la prochaine Apple Watch sera capable de prendre votre température corporelle, bien que, contrairement à ce que la plupart des gens attendaient, il est peu probable qu’elle fournisse une lecture spécifique, comme votre température corporelle actuelle. D’un autre côté, le géant technologique de Cupertino semble viser une approche plus sûre qui permettra à l’Apple Watch d’estimer si vous avez de la fièvre ou non. En conséquence, la smartwatch pourrait recommander à son porteur d’utiliser un thermomètre dédié pour déterminer la température corporelle réelle et donc savoir s’il a effectivement de la fièvre ou non.

Dans certains cas, par exemple lorsque la température corporelle détectée est trop élevée, l’Apple Watch 8 pourrait même recommander à son propriétaire d’aller consulter un médecin.

Une ancienne puce, un écran plus lumineux

Gurman indique qu’il s’agira de la fonctionnalité matérielle la plus intéressante de l’Apple Watch Series 8. Selon des rumeurs antérieures, l’Apple Watch de nouvelle génération pourrait avoir une puce analogue à celle de la Watch Series 7, dont la puce était basée sur le processeur de sa prédécesseure. Apparemment, Apple néglige les puces non-Mac en raison de ses processeurs de la série M qui alimentent ses ordinateurs et certains modèles d’iPad. La nouvelle montre pourrait également être dotée d’un écran plus lumineux. Il n’est pas certain que la nouvelle montre arbore un design plat, mais les rumeurs vont dans ce sens.

Parmi les autres spécifications évoquées, citons un nouveau mode de basse consommation pour les applications et les fonctions, une version améliorée de la fonction de détection de la fibrillation auriculaire, des capacités satellitaires, de nouveaux cadrans de montre et davantage de types d’entraînement.

Gurman a également révélé que les prochains AirPods Pro ne seront probablement pas équipés d’un système de surveillance de la fréquence cardiaque, mais Apple a exploré cette possibilité, qui pourrait donc arriver un jour.