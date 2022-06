Apple pourrait s’approvisionner en écrans pour l’iPhone 14 auprès de la BOE

Apple lancera la série d’iPhone 14 dans quelques mois et nous avons vu une pléthore de fuites et de rumeurs à son sujet. Nous avons maintenant quelques informations sur l’écran de l’iPhone 14 qui laissent entendre que les smartphones seront très probablement équipés de panneaux de BOE.

Selon un récent rapport de The Elec, Apple évalue les échantillons de panneaux d’affichage OLED de BOE pour l’iPhone 14. La société devrait donner une réponse dans le courant du mois. Si elle est approuvée, BOE commencera à produire en masse les panneaux d’affichage de l’iPhone 14 entre juillet et août.

Il est également dit que si BOE sera le fournisseur d’écrans pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max, Samsung et LG seront engagés pour les écrans de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max.

Pour ceux qui ne le savent pas, Samsung et LG devraient commencer leur travail de production d’ici la fin du mois, alors que BOE avait prévu un délai de juillet-août. Il pourrait y avoir une légère chance que les modèles standard soient retardés si BOE est impliqué. Cependant, il ne s’agit que d’une simple spéculation.

Pour rappel, Apple, il y a quelques mois, a arrêté la production des panneaux d’affichage de l’iPhone 13 lorsqu’il a été découvert que BOE modifiait la conception du circuit d’affichage. Il s’avère qu’Apple veut donner une autre chance à BOE, d’où la réévaluation. Il est également suggéré que BOE recommence à fabriquer des panneaux d’affichage pour l’iPhone 13.

L’introduction d’un nouveau design

Il reste à voir quel fabricant d’écrans finira par fabriquer l’écran OLED pour la prochaine série d’iPhone 14. Cette fois, nous nous attendons à une refonte du design avec l’introduction d’un design « poinçon + pilule » pour remplacer l’encoche. Bien que le design arrière restera le même et sera accompagné de modifications mineures.

D’autres aspects tels que les caméras, la batterie, et plus encore, verront également diverses améliorations. Un autre changement auquel nous pouvons nous attendre est qu’Apple pourrait réserver le nouveau chipset A16 Bionic aux modèles Pro haut de gamme et pourrait expédier les deux autres modèles avec la puce A15 de l’année dernière. Il y a beaucoup de choses à attendre et ces détails doivent être dévoilés au grand jour en septembre. Nous devrons attendre qu’Apple confirme les détails sur l’iPhone 14 et jusqu’à ce que cela se produise, il est préférable de se fier aux rumeurs et d’attendre un mot officiel.