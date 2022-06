Samsung enregistre la part de marché la plus élevée au niveau mondial depuis 2017

L’année dernière, nous avons vu Xiaomi dépasser Samsung pour devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde. Cependant, cette année, les rôles se sont inversés, et Samsung a non seulement retrouvé sa première place sur le marché, mais a également récolté la plus grande part de marché dans l’industrie des smartphones depuis 2017.

Selon un récent rapport du cabinet d’analyse Counterpoint Research, Samsung a pu acquérir une part de marché de 24 % dans l’industrie mondiale des smartphones en avril 2022 et était également la marque de smartphones la plus vendue dans le monde.

Cette part de marché de 24 % est la plus élevée que l’entreprise ait connue depuis 2017. Pour rappel, l’entreprise avait acquis une part de marché de 25 % dans l’industrie des smartphones en 2017.

La croissance de Samsung dans l’industrie des smartphones a été alimentée par sa série phare Galaxy S22 et ses smartphones de la série A plus abordable. Cependant, certains des principaux facteurs qui ont stimulé la part de marché de l’entreprise sont ses mesures saines pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le maintien d’un équilibre entre la demande et l’offre, le tout dans un contexte de pénurie mondiale de puces.

Samsung a également eu un énorme impact sur le marché indien, malgré la forte concurrence de marques comme Xiaomi, Realme, OPPO et OnePlus. Le géant coréen a également proposé des remises et des offres promotionnelles attrayantes pour ses produits sur certains des principaux marchés aux États-Unis, en Inde et en Amérique latine, ce qui l’a conduit à devenir la plus grande marque de smartphones au monde.

Samsung devrait poursuivre sa croissance

Pendant ce temps, la croissance d’Apple sur le marché mondial des smartphones est tombée à 15 % en termes de ventes de smartphones. Le géant de la technologie était suivi par Xiaomi, qui ne détenait que 12 % de la part de marché totale.

Pour l’avenir, les analystes de Counterpoint déclarent que « Samsung est susceptible de conserver la position de leader sur le marché mondial des smartphones au deuxième trimestre 2022 ». De plus, avec l’entreprise visant à lancer ses smartphones pliables Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 de nouvelle génération dans les mois à venir, il pourrait devenir difficile pour les autres géants de l’industrie de détrôner Samsung du sommet. Cela pourrait être réalisé si Samsung baisse encore les prix de ses prochains smartphones pliables.