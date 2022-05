Le nouveau Motorola RAZR 3 ressemble à un Galaxy Flip, et c’est une bonne chose

Le prochain smartphone pliable RAZR 3 de Motorola est en préparation depuis l’année dernière, et nous avons pu le voir pour la première fois au début du mois. Aujourd’hui, une vidéo qui vient de fuiter nous donne un meilleur aperçu du design largement amélioré.

Lenovo, la société mère de Motorola, a fait quelques commentaires à la fin de l’année dernière indiquant que le nouveau Moto RAZR de troisième génération bénéficierait d’une amélioration considérable en termes de design, de performances, d’interface utilisateur, etc. Et si cette dernière vidéo est une indication, c’est exactement ce que nous obtiendrons, et quelque chose qui rivalisera mieux avec les Galaxy Z Flip et Fold 4 de Samsung.

Le premier smartphone pliable de Motorola est arrivé en 2019 lorsque la société a fait revivre l’emblématique marque RAZR de la bonne vieille époque des téléphones à clapet, et les fans du monde entier ont adoré le nostalgique design. Cependant, il était en proie à des problèmes, notamment une médiocre finition, des composants assez vieillots et un grand pli dans l’écran où il s’est plié en deux.

En regardant l’image ci-dessus et la vidéo fournie par Evan Blass sur Twitter, le RAZR 3 disposera d’un design plus moderne, de deux caméras arrière, et pas de menton sous l’écran. Et, d’après ce que l’on voit, un pli beaucoup moins visible sur l’écran.

La courte vidéo de teasing ne montre pas grand-chose, mais c’est mieux que rien. On peut clairement voir l’écran pliable et lumineux. Puis, l’utilisateur déverrouille le smartphone avec un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté. Le pli n’est pas très visible, car il se replie pour montrer l’écran extérieur et les grands capteurs de la double caméra.

Pour ce que cela vaut, toutes les marques qui sortent des smartphones pliables ont un pli, car il s’agit d’un écran pliable en verre et en plastique. Cela dit, il semble beaucoup moins visible dans la vidéo.

Du meilleur sous le capot

Sur la base de toutes les fuites et rumeurs jusqu’à présent, le nouveau smartphone à clapet pliable RAZR de troisième génération dispose d’un écran plus grand de 6,7 pouces à 120 Hz sans encoche, d’un écran de couverture plus grand lorsqu’il est fermé, et de deux caméras améliorées. En ce qui concerne les caméras, les fuites suggèrent une caméra principale de 50 mégapixels f/1,8 et un capteur ultra-large de 13 mégapixels, sans oublier une caméra de 13 mégapixels à l’intérieur de l’écran principal.

Nous ne savons pas quand le RAZR 3 de Motorola arrivera ni quelle version d’Android il utilisera, mais nous espérons en apprendre plus bientôt.