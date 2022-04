Après une chiffonnette, Apple vend maintenant des bouteilles d’eau connectées à 85 euros

Les accessoires Apple ont souvent un prix exorbitant, mais personne n’a pensé à une chiffonnette qui coûterait 25 euros. Pour rejoindre la liste des produits Apple onéreux, nous avons maintenant la bouteille d’eau connectée HidrateSpark, qui coûtera à l’utilisateur plus de 57 euros. Assez cher pour une bouteille d’eau, non ? Voyons quelles sont les fonctions connectées qu’elle possède.

Apple a répertorié deux gourdes HidrateSpark sur son site Web aux États-Unis et en France pour l’une d’elles. L’une est en plastique Tritan, tandis que l’autre est en acier inoxydable. Toutes deux sont dotées de l’intégration Apple Santé, ce qui vous permet d’enregistrer chaque gorgée d’eau et de consulter les données sur l’application Apple Santé.

La gourde HidrateSpark Pro Steel est isolée par une double paroi et peut garder l’eau froide jusqu’à 24 heures. Voilà qui vous sera bien utile en été ! Elle dispose de couvercles à bec et à paille et d’une batterie rechargeable qui prend en charge la charge rapide. La bouteille d’eau dispose également d’une rondelle LED dans la partie inférieure, qui s’allume pour vous rappeler de boire de l’eau. Il peut être personnalisé en différentes couleurs et motifs. La bouteille pèse environ 910 g et est disponible en noir et en argent.

Tout cela peut être suivi depuis l’application HidrateSpark (et Bluetooth, bien sûr !), qui peut également synchroniser vos données Apple Santé. Cette application est gratuite. Cette fonctionnalité est également disponible avec la bouteille d’eau HidrateSpark Pro Titran. Cependant, elle n’est pas isolée par une double paroi.

Cela dit, la variante Titran de la gourde connectée est dotée d’un design incassable, inodore et léger. Elle comporte les mêmes couvercles à bec et paille et le capteur intelligent à LED. Elle est disponible en noir et en vert.

85 euros pour le gros modèle

Apple a listé la HidrateSpark Pro Steel pour 84,95 euros. Le prix de la HidrateSpark Pro Titran est de 59,50 dollars, ce qui correspond à 57 euros. Les deux sont encore chers pour une bouteille alors que vous pouvez facilement suivre votre consommation d’eau à l’aide d’une smartwatch ou de toute application de santé.

L’une des bouteilles est actuellement disponible en France, l’autre étant réservée au marché américain.