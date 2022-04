La Huawei Watch GT 3 Pro cherche à se démarquer de l’Apple Watch se plaçant sur un marché de niche

Il y a eu des spéculations au sujet d’une robuste Apple Watch, qui pourrait présenter une meilleure résistance à l’eau pour les sports plus extrêmes. La différenciation devient une denrée précieuse dans le domaine des wearables, car les smartwatches sont lancées avec des caractéristiques et des capteurs analogues.

Et la gamme standard de fonctions de suivi GPS et de smartwatches fournie par le système HarmonyOS de la société semble bien installée.

En dehors de cela, nous n’avons pas trop d’idée de ce que la GT 3 Pro va apporter. Cependant, en se basant sur la GT 2 Pro lancée en 2020, on peut supposer que les matériaux du boîtier seront de première qualité et que le prix sera plus élevé.

Cette certification s’ajoute à l’étanchéité IP68 et 50 mètres, ce qui signifie qu’elle devrait être parfaitement à l’aise dans l’eau. Elle devrait donc être parfaitement à l’aise dans l’eau . Cela correspond à la plupart des smartwatches actuelles, qui peuvent supporter la vie en piscine mais ne sont pas adaptées à l’eau à haute vitesse associée à la plongée et à d’autres activités.