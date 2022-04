Facebook n’aurait aucune idée de la manière dont elle traite vos données

Depuis des années, le principal nerf de la guerre de la communauté à l’égard de Facebook est qu’elle collecte un grand nombre de données personnelles, qu’elle vend ensuite aux annonceurs. Aujourd’hui, un document interne obtenu par Motherboard indique que la plateforme de médias sociaux Facebook n’a aucune idée de la destination de toutes les données acquises par les utilisateurs ni de leur utilisation, comme le rapporte Engadget.

Le rapport a été rédigé l’année dernière par les ingénieurs chargés de la protection de la vie privée au sein de l’équipe Ad and Business Product de Facebook, et son objectif était d’informer sur les lacunes dans la façon dont la plateforme traite les informations personnelles et d’encourager un changement pour tenter de protéger l’entreprise contre les problèmes avec les régulateurs de la vie privée en Europe, en France, aux États-Unis et dans d’autres pays.

Selon les ingénieurs, l’entreprise ne sera pas en mesure de se conformer pleinement aux lois sur la confidentialité imposée par les régulateurs qui viennent de partout comme un « tsunami » de nouvelles lois qui imposent des restrictions. Ils ont déclaré : « Nous ne disposons pas d’un niveau adéquat de contrôle et d’explicabilité sur la façon dont nos systèmes utilisent les données, et nous ne pouvons donc pas effectuer en toute confiance des changements de politique contrôlés ou des engagements externes tels que “nous n’utiliserons pas les données X dans un but Y’. Et pourtant, c’est exactement ce que les régulateurs attendent de nous, ce qui augmente notre risque d’erreurs et de fausses déclarations ».

La raison du problème de confidentialité des données de Facebook est que ses systèmes mélangent les données des utilisateurs de première partie, les données des utilisateurs tiers et les données sensibles. Pour être encore plus compréhensibles, les ingénieurs ont utilisé la métaphore suivante : verser une bouteille d’encre dans un lac et essayer ensuite de la remettre dans la bouteille.

L’encre est un mélange de toutes sortes de données d’utilisateur, et une fois « versée », il n’y a aucun moyen de l’organiser pour qu’elle « ne coule que vers les endroits autorisés du lac… ».

« Basic Ads »

Comme l’ont souligné les ingénieurs, il existe une solution « à court terme » sous la forme d’un nouveau service non publié appelé « Basic Ads », qui, s’il est mis en œuvre, permettra à Facebook de se conformer aux réglementations internationales. Le document indique que « lorsqu’il sera lancé, les utilisateurs de Facebook pourront refuser que la quasi-totalité de leurs données 3P et 1P soient utilisées par les systèmes de publicité — pages aimées, publications, liste d’amis, etc. ».

Ce qui est triste, c’est que le rapport indique également que les Basic Ads doivent être « prêts à être lancés en Europe d’ici janvier 2022 ». Le mois de janvier est passé, mais ce service n’a pas encore été lancé.

Bien que Facebook ait refusé de commenter cette solution « à court terme », un représentant de la société a partagé que Basic Ads est « un nom de code interne, et que le produit montrera que Facebook peut construire des publicités pertinentes pour les utilisateurs tout en préservant leur vie privée ».

Quelle est la position de Facebook concernant le document qui a fuité ?

Dans une déclaration à Motherboard, un porte-parole de Facebook a déclaré que l’entreprise se conforme à la réglementation sur la vie privée. De plus, il ne peut pas être déterminé que le rapport montre une non-conformité, car il ne décrit pas les processus et les contrôles étendus de la plateforme utilisés pour se conformer aux normes de confidentialité.

Le porte-parole a également déclaré que les réglementations à travers le monde introduisent différentes exigences que l’entreprise doit remplir et que le document montre simplement les mesures sur lesquelles l’entreprise travaille pour être en mesure de les mettre en œuvre.